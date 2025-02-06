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Военное обозрение

В турецком Карсе продолжаются учения «Зима-2025», где вместе с членами НАТО тренируются военные двух стран ОДКБ

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Источник изображения: topwar.ru

В Турции продолжаются масштабные международные учения «Зима-2025». Маневры стартовали 20 января 2025 года и проходят на полигоне имени главного прапорщика инженерных войск старшего штабного сержанта Ильхана Хамлы в турецком Карсе.

Одной из главных особенностей данного мероприятия является то, что оно проводится в экстремальных зимних условиях, что добавляет сложности тренировкам.

В общей сложности в учениях принимают участие 12 199 военных из 18 стран мира. При этом 12 тысяч бойцов «выставила» Турция.

В сети распространяются кадры, как командир турецких коммандос дает подчиненным напутствующую речь перед началом тренировок. Бойцы экипированы в зимний камуфляж.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Позади военного располагается стенд с различным стрелковым вооружением. Вероятно, для ознакомления зарубежным журналистам и другим гостям мероприятия.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В свою очередь, обращает на себя внимание состав участников учений в Турции. Всего в мероприятиях задействованы представители из 18 стран, включая США, Азербайджан, Бангладеш, Боснию и Герцеговину, Грузию, Италию, Косово, Пакистан, Казахстан, Северную Македонию, Болгарию, Францию, Великобританию, Ливию, Монголию, Нигер, Таджикистан и Иорданию.

Выходит, что в данных маневрах бок о бок тренируются военные из ряда стран-членов НАТО и двух государств, входящих в состав ОДКБ (Казахстан и Таджикистан).

Впрочем, зарубежных военных в учениях задействовано немного. С учетом того, что Турцию представляют 12000 человек, то на остальные 17 стран приходится лишь 199 «мест».

Сообщается, что основная цель учений – отработка ключевых навыков, необходимых для ведения боевых действий в сложных зимних условиях. В программу включены артиллерийские стрельбы, поисково-спасательные операции, а также тестирование взаимодействия и координации между различными подразделениями.


Особое внимание уделяется проверке боевой готовности и экипировки военнослужащих, что особенно важно для обеспечения эффективности в экстремальных условиях.


При этом, с учетом того, что упор делается на подготовку к боевым действиям в суровых зимних условиях, возникает вопрос – с кем собрались воевать Турция и её партнеры по учениям. Впрочем, «суровые» они лишь условно. Сегодня в Карсе температура снижалась лишь до -10 градусов по Цельсию.

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