«Не стоит усилий и денег»: норвежский обозреватель раскритиковал план Трампа по укреплению противоракетной обороны

На днях президент США Дональд Трамп объявил о планах всеобъемлющего укрепления системы противоракетной обороны страны. Это неудивительно, поскольку во время предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал, что Соединенным Штатам следует разработать собственную систему «Железный купол» по примеру израильского защитного периметра, который в состоянии перехватывать такие цели, как артиллерийские снаряды, мины и ракеты.

Однако в планах Трампа значится создание более мощной системы, которая должна сосредоточиться на отражении «воздушных угроз следующего поколения», включая баллистические, крылатые и гиперзвуковые ракеты, в частности, путём их поражения в космосе и на конечном этапе полёта. Новый оборонительный периметр должен быть способен сдержать крупномасштабные ядерные атаки, включая удары по городам.

Однако создание такой системы ПРО выглядит крайне нереалистично, и реализация этих планов неэффективна и стратегически бессмысленна

- говорится в блоге Missile Matters.

Как указывается, США уже обладают силами ПРО, предназначенными для перехвата ядерных боеголовок до того, как они достигнут территории страны. Эта система состоит из 44 ракет-перехватчиков наземного базирования (GBI), размещенных в двух местах: Форт-Грили, Аляска, и на базе космических войск Ванденберг, Калифорния.

Ракета-перехватчик FTG-15 Ракета-перехватчик FTG-15

Если предположить, что вероятность индивидуального перехвата составляет от 80 до 90%, то на каждую ЯБЧ придётся выделять не менее двух, а в идеале три ракеты, чтобы обеспечить высокую вероятность поражения. Это означает, что система ПРО реально сможет уничтожить лишь 14–22 боеголовки.

Этого может хватить для предотвращения незначительной атаки или случайного запуска, но этого далеко недостаточно для нейтрализации примерно 1600 стратегических ЯБЧ России или 600 Китая

- пишет автор – Фабиан Хоффманн, участвующий в ядерном проекте в университете Осло.

По его словам, для сдерживания крупномасштабных атак арсенал GBI необходимо существенно расширить. Ожидается, что стоимость ракеты GBI следующего поколения, которую в настоящее время разрабатывает компания Lockheed Martin, составит не менее $70 млн, а по оценкам от $90 до 100 млн. Если исходить из минимума, то потребуется $126 млрд на нейтрализацию ядерного арсенала Китая, $336 млрд – России и $462 млрд – обеих стран.

И это крайне консервативная оценка. Кроме того, в расчет не включены расходы на обеспечение вспомогательных систем, таких как спутники, РЛС, дополнительные базы и персонал для эксплуатации и обслуживания.

Финансовое бремя будет огромным. В целом это будет проект стоимостью в несколько триллионов долларов

- указывается в материале.

Другим вариантом поражения ЯБЧ, упомянутым в заявлении Трампа, являются инвестиции в космические системы перехвата, в частности, предназначенные для поражения МБР на этапе запуска, до разделения ядерных боеголовок. Теоретически этого можно было бы добиться с помощью ракет-перехватчиков спутникового базирования или лазерного оружия, размещенного в космосе.

Ракета-перехватчик FTG-15 Ракета-перехватчик FTG-15

Проблема в том, что, в отличие от наземных систем перехвата, эта технология еще не отработана и не готова к эксплуатации. Мы всё еще далеки от разработки мощного лазерного оружия, способного надежно уничтожать МБР на расстоянии десятков или даже сотен км

- отмечает норвежский обозреватель.

По его словам, средства кинетического перехвата можно реализовать в более короткие сроки, но их интеграция в космическую систему обороны всё равно будет представлять собой огромную техническую и логистическую проблему:

Еще одна большая проблема – это необходимость масштабирования. Спутники не являются стационарными, поэтому для постоянного мониторинга России и Китая потребуется огромная спутниковая группировка.

Например, чтобы над КНР постоянно находилось от 1 до 8 спутников-перехватчиков, потребуется сеть из более чем 1000 аппаратов. При этом противник, будь это РФ или Китай, может запустить ЯО с подлодок за пределами зоны обнаружения или развернуть больше его носителей, либо же сделать ставку на противоспутниковое оружие.

Наращивание ресурсов стратегической противоракетной обороны для защиты от крупномасштабных ядерных атак остается бесполезным занятием, отвлекающим ресурсы от более важных приоритетов. Оно не стоит усилий и денег

- критически полагает автор.

Вместо этого он рекомендует сосредоточиться на создании в АТР мощной системы ПРО из ЗРК NASAMS, Patriot, Aegis и THAAD для защиты от китайских крылатых и баллистических ракет, нацеленных на передовые базы США и их союзников.