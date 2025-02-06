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ЦАМТО

Оборонный бюджет Саудовской Аравии в 2025 ф.г. составит 78 млрд. долл.

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Саудовская Аравия
Саудовская Аравия.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 5 февраля. Саудовская Аравия увеличила оборонный бюджет на 2025 финансовый год до 78 млрд. долл. по сравнению с 75,8 млрд. долл. в 2024 ф.г.

Об этом 2 февраля заявил руководитель Главного управления военной промышленности (GAMI) Саудовской Аравии Ахмад Абдулазиз бин Аль-Охали в ходе выступления на 25-й конференции по стратегическому планированию в оборонной и аэрокосмической промышленности, состоявшейся в Анталье, Турция.

По словам главы GAMI, военные расходы Саудовской Аравии с 1960 года ежегодно возрастали на 4,5%, достигнув 75,8 млрд. долл. в 2024 ф.г., сделав ее пятой страной в мире и первой в арабском мире по ассигнованиям на оборону. Военные расходы королевства на военный сектор в бюджете 2025 ф.г. составляют 78 млрд. долл. или 21% от общих государственных расходов и 7,1% от валового внутреннего продукта (ВВП).

Ахмад Аль-Охали добавил, что уровень локализации военного производства в Саудовской Аравии неуклонно растет, достигнув 19,35% к концу 2023 года. Этот прогресс соответствует целям инициативы Saudi Vision 2030, направленной на создание диверсифицированной и устойчивой экономики. Инициатива предполагает снижение зависимости от доходов от нефти, увеличение вклада частного сектора в экономику страны с 40% до 65% и увеличение доходов в ВВП, не связанных с нефтедобычей, с 16% до 50%.

Как напоминает Armyrecognition.com, на Всемирной оборонной выставке 2024 года в Эр-Рияде Ахмад Аль-Охали также заявлял, что уровень локализации оборонной промышленности Саудовской Аравии достиг 19,35% к концу 2023 года по сравнению с 4% в 2018 году. Будучи одним из крупнейших в мире импортеров военной техники, Эр-Рияд продолжает стратегический курс на снижение зависимости от импорта вооружений в рамках инициативы Saudi Vision 2030. Ключевой целью программы является локализация к 2030 году до 50% расходов, выделяемых на оборонные закупки, на заказы национальному ОПК. Ахмад Аль-Охали выразил уверенность в достижении этой цели, заявив в феврале 2024 года, что Эр-Рияд может даже превзойти этот порог до конца десятилетия.

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Страны
Саудовская Аравия
Турция
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