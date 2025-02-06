Суд приговорил к пожизненному приказавшего сбить самолет над Кубанью

Речь идет о полковнике Вооруженных сил Украины Николае Дзямане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд заочно приговорил полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана, приказавшего сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью, к пожизненному заключению. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Дзямана Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.

23 февраля 2024 года воздушное пространство России патрулировал самолет Воздушно-космических сил Российской Федерации. Он не имел вооружения и не был предназначен для непосредственного ведения боевых действий. Несмотря на это, полковник Дзяман отдал подчиненным военнослужащим незаконный приказ на уничтожение этого воздушного судна. Указанные действия привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолета. Суд в Москве ранее заочно арестовал Дзямана.

Дзяман включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.