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Военное обозрение

Нетаньяху подарил Трампу пейджер в память об операции Израиля против ливанского движения «Хизбалла»

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Источник изображения: topwar.ru

Биньямин Нетаньяху подарил президенту Дональду Трампу пейджер в качестве напоминания об операции израильских спецслужб против ливанского движения «Хизбалла» в сентябре этого года. Об этом информирует канцелярия премьер-министра Израиля. При этом подчеркивается, что Биньямин Нетаньяху стал первым зарубежным лидером, которого принял Трамп после своего возвращения в Белый дом.

Визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху к президенту США Дональду Трампу в Белый дом длился пять часов и начался с того, что Трамп лично встретил премьера у фасада Белого дома. На этом этапе премьер-министр Нетаньяху подарил президенту США Трампу пейджер, на что Трамп ответил, что это была грандиозная операция

– говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что ответным подарком от Трампа стала совместная фотография с подписью президента США «Биби – великий лидер».

В канцелярии Нетаньяху не стали разглашать подробности переговоров, но подчеркнули, что этот визит является историческим, и выразили уверенность в том, что он принесет огромные последствия для будущего Израиля.

Трамп предложил новые решения проблем, которые преследуют Израиль с момента его основания

– подчеркивают в канцелярии Нетаньяху.

Напомним, в сентябре этого года в Бейруте начали массово детонировать электронные устройства, принадлежавшие высшему командному составу и рядовым членам движения «Хизбалла». По официальной информации, в результате этого погибли 32 человека, а более трех тысяч получили ранения.

Впоследствии было установлено, что в пейджеры и радиостанции, которыми пользовались члены «Хизбаллы», была вмонтирована взрывчатка. Как выяснилось, израильские спецслужбы готовили эту операцию на протяжении нескольких месяцев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Персоны
Трамп Дональд
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