Нетаньяху подарил Трампу пейджер в память об операции Израиля против ливанского движения «Хизбалла»

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Биньямин Нетаньяху подарил президенту Дональду Трампу пейджер в качестве напоминания об операции израильских спецслужб против ливанского движения «Хизбалла» в сентябре этого года. Об этом информирует канцелярия премьер-министра Израиля. При этом подчеркивается, что Биньямин Нетаньяху стал первым зарубежным лидером, которого принял Трамп после своего возвращения в Белый дом.
– говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что ответным подарком от Трампа стала совместная фотография с подписью президента США «Биби – великий лидер».
В канцелярии Нетаньяху не стали разглашать подробности переговоров, но подчеркнули, что этот визит является историческим, и выразили уверенность в том, что он принесет огромные последствия для будущего Израиля.
– подчеркивают в канцелярии Нетаньяху.
Напомним, в сентябре этого года в Бейруте начали массово детонировать электронные устройства, принадлежавшие высшему командному составу и рядовым членам движения «Хизбалла». По официальной информации, в результате этого погибли 32 человека, а более трех тысяч получили ранения.
Впоследствии было установлено, что в пейджеры и радиостанции, которыми пользовались члены «Хизбаллы», была вмонтирована взрывчатка. Как выяснилось, израильские спецслужбы готовили эту операцию на протяжении нескольких месяцев.