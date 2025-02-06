Зеленский: действия Трампа могут привести к потере Украиной 60 процентов всей помощи

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Если новая американская администрация во главе с Дональдом Трампом реально пойдет по пути прекращения военной помощи Украине, то это в итоге может привести к тому, что Киев потеряет минимум 60% всей помощи, считает Владимир Зеленский.

По его словам, Соединенные Штаты обеспечивают примерно 30% обороноспособности Украины, но этот показатель удвоится, если Вашингтон решит ослабить поддержку Европы. В этом случае европейцам придется заботиться о своей обороне и сокращать помощь Украине.

Военная помощь критически важна. Сегодня США обеспечивают около 30% обороноспособности Украины. Если американская помощь прекратится, это окажет влияние на европейских лидеров и ослабит всю коалицию. Мы будем не только зависеть от американской помощи, но и столкнемся с риском прекращения европейской поддержки. Это будет не просто 30% или 35% – мы можем потерять не менее 60% общего объема помощи

- заявил украинский «президент».

Он отметил, что такое развитие событий грозит Киеву новыми территориальными потерями и «значительно увеличивает риск победы Путина». Пока же, по словам Зеленского, американская помощь поступает в страну.

Ранее Трамп предложил Украине в обмен на помощь поделиться редкоземельными металлами,, добавив при этом, что большая их часть находится на неподконтрольных ВСУ территориях Донбасса.