Получит бронебойную начинку: Турция разрабатывает новую версию FPV-дрона Merküt

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания SAVX Technology за восемь месяцев разработала FPV-дрон Merküt, способный поражать бронированную технику.

Беспилотник-камикадзе имеет продолжительность полёта 20 минут и дальность действия до 8 км. БПЛА с ИК-камерой оснащён управляемым осколочным боеприпасом, содержащим около 950 поражающих противопехотных элементов. Его ключевой особенностью является автоматический детонатор, позволяющий оператору устанавливать расстояние для подрыва от 20 см до 5 м. Как утверждает разработчик, конструкция дрона устойчива к дождю.

Источник изображения: topwar.ru

Большое внимание было уделено безопасности оператора. Дрон оснащён двойным механизмом срабатывания, механическим и электронным, для предотвращения случайного подрыва в случае неисправности или отмены миссии. При необходимости БПЛА можно вернуть для дальнейшего использования.

Указанная компания в настоящее время создаёт вариант, оснащённый бронебойной начинкой, а также изучает возможность установки оптоволоконного кабеля и занимается разработкой алгоритмов обнаружения и сопровождения целей, которые смогут облегчить труд оператора и повысить эффективность ударов.

Источник изображения: topwar.ru

В компании утверждают, что для дрона Merküt сами изготавливают корпуса, платы управления скоростью и полётом и ПО для карт управления:

FPV-дроны стали актуальной темой после войны на Украине, в ходе которой мы увидели, что тяжелые многотоннажные и дорогостоящие системы вооружений могут быть повержены малогабаритными беспилотниками.