Войти
Военное обозрение

Получит бронебойную начинку: Турция разрабатывает новую версию FPV-дрона Merküt

333
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания SAVX Technology за восемь месяцев разработала FPV-дрон Merküt, способный поражать бронированную технику.

Беспилотник-камикадзе имеет продолжительность полёта 20 минут и дальность действия до 8 км. БПЛА с ИК-камерой оснащён управляемым осколочным боеприпасом, содержащим около 950 поражающих противопехотных элементов. Его ключевой особенностью является автоматический детонатор, позволяющий оператору устанавливать расстояние для подрыва от 20 см до 5 м. Как утверждает разработчик, конструкция дрона устойчива к дождю.

Источник изображения: topwar.ru

Большое внимание было уделено безопасности оператора. Дрон оснащён двойным механизмом срабатывания, механическим и электронным, для предотвращения случайного подрыва в случае неисправности или отмены миссии. При необходимости БПЛА можно вернуть для дальнейшего использования.

Указанная компания в настоящее время создаёт вариант, оснащённый бронебойной начинкой, а также изучает возможность установки оптоволоконного кабеля и занимается разработкой алгоритмов обнаружения и сопровождения целей, которые смогут облегчить труд оператора и повысить эффективность ударов.

Источник изображения: topwar.ru

В компании утверждают, что для дрона Merküt сами изготавливают корпуса, платы управления скоростью и полётом и ПО для карт управления:

FPV-дроны стали актуальной темой после войны на Украине, в ходе которой мы увидели, что тяжелые многотоннажные и дорогостоящие системы вооружений могут быть повержены малогабаритными беспилотниками.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 07:16
  • 7463
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.02 03:56
  • 3
«Крупные корабли становятся всё более уязвимыми»: в западной прессе предлагают переходить на ударные катера
  • 06.02 03:19
  • 0
К какой войне готовится Россия
  • 06.02 01:32
  • 1
Масштабная оптимизация ЦРУ. С чем связан ребрендинг американской разведки - Мнения ТАСС
  • 06.02 01:09
  • 1
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 06.02 00:32
  • 0
Ответ на "Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" — угроза Европе (The National Interest, США)"
  • 05.02 17:46
  • 359
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"