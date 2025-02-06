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ЦАМТО

Командование ВВС Индонезии раскрыло сроки поставки самолетов A-400M и "Рафаль"

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Источник изображения: Фото: raf.mod.uk

ЦАМТО, 5 февраля. Согласно информации начальника штаба ВВС Индонезии маршала Мохамада Тонни Харджоно, в случае соблюдения графика поставок первый новый самолет ВТА A-400M должен прибыть в страну в ноябре 2025 года.

Как заявил маршал агентству ANTARA, поставка второго A-400M будет выполнена в 2026 году. Самолеты войдут в боевой состав 31-й транспортной авиаэскадрильи, размещенной на авиабазе ВВС Индонезии "Халим Перданакусума" в Джакарте.

По информации командования ВВС Индонезии, ремонт объектов и сопутствующей инфраструктуры на авиабазе уже начался. Одновременно ведется подготовка личного состава. В перспективе для A-400M планируется построить новый ангар.

Что касается истребителей "Рафаль", то, по информации М.Харджоно, первые шесть самолетов прибудут из Франции в начале 2026 года. Поставка трех истребителей предварительно запланирована на февраль-март следующего года. Остальные самолеты прибудут через три месяца.

Подготовка к поставке "Рафаль" уже проведена. Так, на авиабазе "Росмин Нурджадин" в Пеканбару (провинция Риау) построены тренажерный комплекс, ангары, модернизированы другие объекты инфраструктуры и создана система логистики.

Командование ВВС также отобрало кандидатов в пилоты "Рафаль". Кроме того, подготовлено вспомогательное программное обеспечение для истребителя.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2021 года Министерство обороны Индонезии заключило с Airbus Defence контракт на поставку двух самолетов A-400M в многоцелевой конфигурации транспорта-заправщика. Соглашение включает пакет технического обслуживания и обучение личного состава. Одновременно стороны подписали письмо о намерениях приобрести четыре дополнительных A-400M.

Базовое соглашение о поставке до 42 новых многоцелевых истребителей "Рафаль F3R" (30 одноместных и 12 двухместных) МО Индонезии подписало с французской Dassault Aviation в феврале 2022 года. Общая стоимость сделки составляет 8,1 млрд. долл. Одновременно был размещен твердый заказ на шесть самолетов. Их поставка была оплачена в сентябре 2022 года.

В августе 2023 года Dassault Aviation объявила о вступлении в силу соглашения о поставке второй партии из 18 истребителей "Рафаль" в рамках подписанного базового контракта. В январе 2024 года вступило в силу соглашение на поставку оставшихся 18 самолетов.

Приобретение "Рафаль" предусматривает комплексное решение "под ключ", включающее поставку сопутствующего оборудования, вооружений, обучение экипажей, логистическую поддержку, оборудование нескольких индонезийских авиабаз и поставку учебного центра с двумя полнофункциональными тренажерами. Программа также должна оказать положительное влияние на авиастроительный сектор Индонезии, позволяя поучить доступ к авиационным ноу-хау.

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Страны
Индонезия
Франция
Продукция
A400M
Rafale
Компании
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