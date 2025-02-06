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ТАСС

Лавров: РФ приветствует заявление Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Филиппов

Глава МИД России обратил внимание на первопричины украинского кризиса

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия приветствует слова президента США Дональда Трампа о том, что втягивание Украины в Североатлантический альянс было одной из главных ошибок. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

Глава российской дипломатии обратил внимание на первопричины украинского кризиса. "Первопричины, которые заключаются в сознательном, многолетнем стремлении, и не только стремлении, а практических действиях Запада по созданию прямых военных угроз РФ на наших границах, на территории Украины, втягивание ее в НАТО. Мы об этом говорили многократно, предупреждали, требовали от НАТО, чтобы мы все-таки увидели выполнение обязательств не расширяться на Восток к границам бывшего Советского Союза, в данном случае Российской Федерации. Все тщетно", - констатировал он.

"И вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых выступлений, критикуя позицию администрации [экс-президента США Джо] Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО, что если бы Трамп был президентом предыдущие четыре года, этого бы не произошло и конфликта бы не было. Впервые, обращаю ваше внимание, западный лидер, не просто западный, но лидер Соединенных Штатов, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы в общем-то приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез Соединенные Штаты, а именно Соединенные Штаты, понятно, будут принимать решение о том, какая будет позиция Запада и, соответственно, позиция Киева", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание на свой разговор с бывшим коллегой, экс-госсекретарем США Энтони Блинкеном еще до начала СВО. "Я лично говорил с Блинкеном в январе 2022 года, призывал его всерьез рассмотреть те предложения, которые мы распространили, чтобы не допустить военного конфликта в Европе. Он сказал мне прямо: это не ваше дело, никто не может совать свой нос в отношения между НАТО и теми странами, которые мы хотим принять в Североатлантический альянс", - подытожил Лавров. 

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