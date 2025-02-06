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Военное обозрение

Первый замглавы «Ростеха» анонсировал начало полётов обновлённого самолёта SJ-100 с российским авиадвигателем ПД-8

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Источник изображения: topwar.ru

Опытный экземпляр обновленного российского ближнемагистрального самолета SJ-100 с российским авиадвигателем ПД-8 впервые поднимется в воздух в ближайшее время. Об этом заявил первый замглавы «Ростеха» Владимир Артяков.

Ростех впервые представил в Москве двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, макет изделия можно увидеть в рамках выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Как сообщили в Ростехе, двигатель прошел комплекс испытаний на стендах ОДК, в ЦИАМ и в составе летающей лаборатории. В ближайшее время его установят на импортозамещенный Sukhoi Superjet 100 и приступят к летным испытаниям.

В ближайшее время ждем, что ПД-8 впервые поднимется в воздух в составе пассажирского SJ-100 для прохождения заключительного этапа — летных испытаний,

— заявил Артяков.

Напомним, что российский ближнемагистральный самолет SJ-100 обновили, заменив все импортные детали, но испытания начинали с двигателями SaM146 для ускорения программы, так как специально разработанный для самолета ПД-8 был еще не готов. Теперь же к испытаниям должны присоединиться сразу два самолета с российскими двигателями и до конца этого года совершить более 200 полетов.

ПД-8 — двухконтурный турбовентиляторный двигатель, разработанный ОДК-Сатурн на основе более мощного двигателя ПД-14, созданного для МС-21-310.

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Страны
Россия
Продукция
SaM-146
ПД-14
Компании
ОДК УК
Ростех
ЦИАМ им. Баранова
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
МС-21
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