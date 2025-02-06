В США опубликовали план по потенциальному противодействию развертыванию Китаем и Россией ядерного оружия в космосе

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Институт Либера при Военной академии США в Вест-Пойнте опубликовал примечательный аналитический материал, в котором рассматриваются возможные ответные меры США на гипотетическое размещение ядерного оружия в космосе геополитическими противниками, такими как Россия или Китай. Автор статьи, майор Брайан Грин, начальник отдела космического и оперативного права Командования космической подготовки и готовности, предложил план, который может быть использован для предотвращения эскалации и защиты интересов США в космосе.

Согласно рекомендациям Грина, опубликованных в научной статье, первоочередной мерой должна стать дипломатия. По его мнению, Договор о космосе 1967 года, запрещающий размещение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения (ОМУ) на орбите, остается ключевым инструментом международного права.

Однако, со слов эксперта, отсутствие четко прописанных механизмов принуждения к его соблюдению создает определенные риски. Поэтому, в случае нарушения договора, США на первых порах могли бы использовать дипломатические каналы для оказания давления на нарушителя, включая введение санкций и разрыв дипломатических отношений.

В то же время, если дипломатические усилия окажутся безрезультатными, то Грин предлагает прибегнуть к более жестким мерам, таким как кибератаки на системы связи противника или другие несиловые методы, направленные на нарушение работы космического оружия.

Наконец, эксперт подчеркнул, что в самом крайнем случае Устав ООН позволяет государствам прибегнуть к самообороне, включая упреждающие удары, если существует реальная угроза применения ядерного оружия в космосе.

Автор стратегии заявляет, что главная задача США — не допустить размещения ОМУ на орбите. Для этого могут быть использованы как скрытые, так и открытые действия, направленные на уничтожение объектов, связанных с разработкой такого оружия.

При этом Грин добавил, что даже создание облака космического мусора в результате уничтожения незаконного оружия будет менее опасным, чем потенциальные последствия его применения.

В данном случае стоит напомнить, что американский космический беспилотник Boeing X-37 еще с 2010 года совершает полеты на околоземную орбиту. При этом все миссии экспериментального аппарата строго засекречены.

В то же время известно, что он способен доставлять и возвращать «небольшие грузы» в своем внутреннем отсеке. Таким образом, нет никаких гарантий, что внутри данного аппарата, который во время своего пятого полета провел в космосе 780 дней, нет ядерного оружия.

Само поднятие этой темы в США может свидетельствовать о том, что именно они и вынашивают планы по размещению ЯО на орбите.