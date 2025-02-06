Тральщики "Яков Баляев" и "Петр Ильичев" ТОФ применили безэкипажный катер "Сканда" для поиска и обезвреживания мин

ЦАМТО, 5 февраля. Морские тральщики (МТЩ) "Яков Баляев" и "Петр Ильичев" соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в ходе сдачи элементов задачи К-2 применили безэкипажный катер "Сканда" для поиска и обезвреживания морских мин.

В акватории Авачинского залива тральщики отработали задачи контрольно-разведывательного поиска мин условного противника. Личный состав МТЩ "Петр Ильичев" в ходе проделывания прохода в районе с минной опасностью сначала применил автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин "Диез" и гидроакустическую станцию "Ливадия", после чего спустил на воду безэкипажный катер "Сканда".

С помощью катера на дистанционном управлении личный состав тральщика идентифицировал обнаруженные плавающие мины через видеотрансляцию, после чего расчеты тральщика уничтожили их из артиллерийского комплекса АК-306. Выполнение задачи по поиску и уничтожению мин обеспечивал тральщик однотипного проекта "Яков Баляев".

Мероприятие проведено в рамках плана боевой подготовки ТОФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.