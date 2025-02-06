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ТАСС

Лавров: генсек ООН подыгрывает Западу по украинскому вопросу

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что, "может быть, таких инструкций, которые напечатаны на бумаге, не существует"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш подыгрывает западным странам по украинской проблематике. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.

"К сожалению, в украинских делах Западу активно подыгрывает секретариат ООН, включая генерального секретаря, несмотря на требования статьи 100 Устава этой организации о том, что секретариат должен быть беспристрастным и не занимать ничью позицию, не получать инструкции ни от одного правительства", - сказал он.

Лавров отметил, что, "может быть, таких инструкций, которые напечатаны на бумаге, не существует". Но при этом многие из тех, кто занимает руководящие посты в секретариате ООН, включая заместителей Гутерриша, "представляют США, Великобританию, Канаду и другие страны - члены НАТО" и "говорят ровно то, что нужно Западу".

"Когда надо - применяют принцип самоопределения народов, как они это сделали в Крыму, в отношении Косова, - добавил министр. - Когда их цель заключается в поддержке своих подопечных, своих клевретов типа украинского нацистского режима, тогда они цепляются за принцип территориальной целостности и игнорируют все то, что делали народы Крыма, Новороссии, Донбасса". 

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