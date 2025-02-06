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РИА Новости

Подобные USAID организации не смогут осуществлять программы в России

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Вход в штаб-квартиру USAID
Вход в штаб-квартиру USAID.
Источник изображения: © AP Photo / Carolyn Kaster

Пискарев: подобные USAID организации не смогут осуществлять программы в России

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Организации, подобные Агентству по международному развитию (USAID), не могут осуществлять свои деструктивные программы в России, так как в 2024 году в законодательстве была закреплена возможность признания нежелательной на территории РФ деятельность подобных компаний, сообщил председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"У нас в стране создан эффективный инструмент защиты от таких криминальных организаций, как американское Агентство по международному развитию (USAID)", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.

Пискарев напомнил, что в прошлом году заработали поправки комиссии ГД по расследованию фактов иностранного вмешательства, в соответствии с которыми в законодательстве закреплена возможность признания нежелательной на территории России деятельности иностранной или международной организации, учредителем которой являются, в том числе, госорганы иностранного государства.

"USAID как раз таковой и является. Они сами себя называют "независимое агентство правительства США", - добавил депутат.

По словам парламентария, до этого выдворять из России можно было только зарубежные неправительственные организации.

"Именно поэтому такие решения были ранее приняты в отношении основных фондов-прокладок USAID: Национального фонда поддержки демократии (NED), Национального демократического института по международным отношениям (NDI) и Международного республиканского института (IRI). Все они грубо вмешивались в наши внутренние дела, включая пропаганду наркопотребления и нетрадиционных семейных отношений, вмешивались в выборы. Работа в России для них закрыта. Закон уже вступил в силу, и осуществлять свои деструктивные программы в России организации, подобные USAID, не смогут", - заключил он.

По словам Пискарева, теперь такие организации будут признаваться нежелательными. Он напомнил, что за участие в их деятельности, - как в России, так и за рубежом, - может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 4 лет, за организацию деятельности нежелательной организации в РФ - до 6 лет лишения свободы.

"Поэтому правильным решением для тех, кто получает "заманчивые" предложения, было бы воздержаться от участия в программах и проектах таких организаций, включая гранты", - посоветовал депутат.

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Россия
США
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