Минобороны Австралии передан головной патрульный корабль класса "Арафура"

ЦАМТО, 5 февраля. Минобороны Австралии объявило о состоявшейся на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде церемонии передачи ВМС страны головного патрульного корабля океанской зоны (OPV) "Арафура".

В ближайшее время "Арафура" отправится в порт приписки, которым станет военно-морская база "Стирлинг" в Западной Австралии. Корабль будет применяться для дальнейших испытаний и оценки перед его принятием на вооружение ВМС Австралии, запланированным на конец текущего года.

Как сообщал ЦАМТО, 31 января 2018 года по итогам проведенного тендера Министерство обороны Австралии подписало с компанией Luerssen Australia контракт на строительство в рамках проекта SEA-1180 Phase-1 12 патрульных кораблей океанской зоны (OPV). Стоимость заказа оценивается в 3,6 млрд. австр. долл.

Первые два корабля серии строятся компаниями Luerssen Australia и ASC на предприятии Osborne Naval Shipyard в Аделаиде. Оставшиеся десять кораблей планировалось построить в Хендерсоне (Западная Австралия) совместным предприятием Australian Maritime Shipbuilding & Export Group (AMSEG), сформированным Luerssen Australia и национальной компанией Civmec.

Резка стали для первого из 12 кораблей серии, "Арафура", началась на предприятии Osborne Naval Shipyard в ноябре 2018 года. Он был спущен на воду в декабре 2021 года. Киль второго корабля, "Эйр" (Eyre), был заложен 9 апреля 2020 года. В сентябре 2022 года состоялась закладка киля пятого корабля серии "Иллаварра".

Поставка первого корабля ВМС Австралии первоначально была запланирована на 2023 год, однако в процессе реализации программа столкнулась с рядом проблем и отстала от графика. В ответ на задержки правительство Австралии провело ревизию программы и в феврале 2024 года объявило, что сократит контракт с 12 до 6 патрульных кораблей.