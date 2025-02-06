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Проект реконструкции достроечной набережной "Адмиралтейских верфей" прошел экспертизу

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Главгосэкспертиза России согласовала проект модернизации глубоководной достроечной набережной "Адмиралтейских верфей". Как сообщает Sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу ведомства, реализовать проект планируется в три этапа.

Реконструкция охватит территорию площадью 21 823 кв.метров на месте слияния реки Фонтанка с Большой Невой. Из них почти 4500 кв. метров – это участок модернизации глубоководной достроечной набережной, где проходит сборка на плаву крупных блоков и конструкций строящихся кораблей и судов.

Адмиралтейские верфи

Газета "Адмиралтеец"


"Проектные решения первого этапа включают строительство новых секций достроечной набережной. Их общая длина достигнет 275 метров, а максимальная отметка дна – 12 метров, что позволит осуществлять сборку современных крупнотоннажных судов на выходе в акваторию Большой Невы. Здесь также построят искусственный земельный участок, в районе секций 19–20. Площадь намывной территории составит 700 кв. метров", – рассказал эксперт Главгосэкспертизы Дмитрий Киселев.

Кроме того, на первом этапе планируется разместить центр обработки данных, насосную станцию технической воды, складские помещения, трансформаторные подстанции и другие сооружения и коммуникации.

На втором этапе намечено завершить строительство еще ряда секций глубоководной достроечной набережной общей длиной 295 метров. На третьем – разместить площадку для стапельной сборки судов.

"Реализация данного объекта позволит обеспечить достройку судов на плаву, а также проведение швартовных испытаний, перегрузку и монтаж или демонтаж инженерного и технологического оборудования на строящихся судах", – добавил Дмитрий Киселев.

Застройщиком выступают сами "Адмиралтейские верфи", разработчиком проекта – "Центр технологии судостроения и судоремонта" (ЦТСС).

Ранее, в январе, в прессе появилась информация, что проект модернизации производственных мощностей "Адмиралтейских верфей" рассчитан на пять лет, а инвестиции составят около 15 млрд рублей.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
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