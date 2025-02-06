На "Северной верфи" собрали первую научно-производственную роту

"Северная верфь" стала первым предприятием в Санкт-Петербурге, где появилась профильная научно-производственная рота (НПР). Как сообщили в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации, пополнение НПР завода новыми призывниками будет происходить каждые полгода – весной и осенью.

Первые 30 новобранцев, проходящих военную службу по призыву на "Северной верфи", уже приступили к работе. Их отобрали из числа выпускников профильных судостроительных колледжей, проходивших в период обучения производственную практику на "Северной верфи". Молодых людей распределили по подразделениям в соответствии с полученными в колледже специальностями.

На "Северной верфи" ОСК

"Призывники отмечают, что основными плюсами во время службы для них являются возможность совершенствования полученных знаний, повышение профессионального уровня и получение опыта по основной специальности", – рассказали в пресс-службе ОСК.

На основании Указа президента РФ №66 "О научно-производственных подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации" от 10 февраля 2018 года аналогичные подразделения уже действуют на предприятиях ОСК в Северодвинске ("Севмаш") и Калининграде (ПСЗ "Янтарь").

Научно-производственная рота – это подразделение ВС РФ, которое позволяет молодым специалистам совместить срочную службу в армии с работой по производственному профилю. Как показывает практика, после службы многие призывники впоследствии остаются работать на предприятии.