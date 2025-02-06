Россия запускает ядерные реакторы на крупнейшем в мире боевом корабле перед возвращением в море (Military Watch Magazine, США)

MWM: мощнейший боевой крейсер мира "Адмирал Нахимов" станет флагманом ВМФ России

Новым флагманом ВМФ России станет атомный крейсер "Адмирал Нахимов", пишет Military Watch Magazine. Модернизация произвела революцию в боевом потенциале этого класса судов. Два ядерных реактора на мощнейшем надводном боевом корабле в мире заново запущены, и скоро он начнет морские испытания.

Сообщается, что ВМФ России заново запустил два ядерных реактора на последнем в стране крейсере класса “Киров” под названием “Адмирал Нахимов”. Это верный знак, что в ближайшем будущем корабль начнет морские испытания. Как сообщили государственные СМИ, первый реактор был запущен в конце декабря, а второй — 2 февраля. “Последовательный физический пуск двух реакторов крейсера показывает готовность всей атомной энергетической установки корабля к эксплуатации во всех режимах”, — утверждается в российских СМИ. “Адмирал Нахимов” — один из четырех линейных крейсеров класса “Киров”, построенных для советского флота в 1980-х годах. В то время это были самые грозные надводные боевые корабли в мире. С водоизмещением в 28 000 тонн они в три с лишним раза больше американских эсминцев класса “Арли Берк” (Arleigh Burke), в два с лишним раза больше любого другого надводного боевого корабля в мире и сопоставимы лишь с такими авианосцами, как японский класс “Идзумо”. Единственные в мире надводные боевые корабли с ядерной двигательной установкой, они способны поддерживать высокую скорость в 32 узла и обеспечивать питанием высокоэнергетическое вооружение и датчики в течение длительного времени.

“Адмирал Нахимов” проходит модернизацию с 2008 года на верфи “Севмаш” на Белом море, и изначально предполагалось, что он вернется в состав ВМФ в 2018 году. Хотя Россия фактически сберегла свои мощности по строительству и ремонту подводных лодок после распада Советского Союза, стремительный развал кораблестроения серьезно осложнил работу над “Нахимовым”. Тем не менее, модернизация произвела революцию в боевом потенциале класса, внедрив широкий спектр новых датчиков и наступательного оружия, включая замену 20 крупных противокорабельных крылатых ракет П-700 (по классификации НАТО: Shipwreck или “Кораблекрушение”), которых еще называли “убийцами авианосцев”, на 80 пусковых шахт для более современных крылатых ракет меньшего размера — П-800 “Оникс”, 3М54Т “Калибр” и гиперзвуковой "Циркон”. Кроме того, 3М14Т “Калибр” подходит и для дальних точных ударов по наземным целям. Корабль изначально проектировался для работы с зенитно-ракетной системой С-300Ф, но теперь получил морской вариант С-400 с 96 пусковыми шахтами — это сопоставимо с тремя полными наземными дивизионами ПВО. Дополнительные системы ПВО меньшей дальности включают “Панцирь-МЕ”, который заменил шесть систем ближнего боя “Каштан” линейного крейсера, а также морской вариант системы С-350 “Витязь”, заменивший использовавшиеся ранее 44 ракеты 4К33 “Оса-М”. Кроме того, были заменены все датчики.

В 2021 году генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро Андрей Дьячков заявил относительно усовершенствований крейсера: “Высокий модернизационный потенциал этих кораблей, заложенный в них при проектировании, позволил провести определенные работы и оснастить “Адмирала Нахимова” самым современным оружием, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира”. Огневая мощь корабля с 176 дальнобойными ракетами и “гиперзвуковом” “Циркон” в сочетании с двойной ядерной двигательной установкой действительно делают “Нахимова” серьезным претендентом на этот титул, хотя ему не хватает малозаметности, которая есть у более современных военных кораблей, таких как китайский “Тип 055” и американский класс Zumwalt (“Цумвальт” в честь адмирала Элмо Цумвальта, чью фамилию также передают как “Замволт”, прим. ИноСМИ). Корабли класса “Киров” разрабатывались в эпоху, когда Советский Союз имел второй по мощи океанский флот в мире и стремительно сокращал отставание от США, планомерно вводя в эксплуатацию все больше грозных океанских кораблей. Постсоветская же Россия, напротив того, закладывала корабли типа эсминец или крейсер разве что на экспорт, при этом все построенные надводные боевые корабли были минимум впятеро меньше “Нахимова”. Таким образом, последний крейсер проекта “Киров” будет выделяться в составе российского флота, а в свете серьезных проблем, с которыми столкнулся единственный в стране авианосец “Адмирал Кузнецов”, “Нахимов” наверняка станет его флагманом.