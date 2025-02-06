Прикрыть танки беспилотниками с сеткой: нестандартные приёмы защиты бронетехники

Источник изображения: topwar.ru

Западная военная мысль продолжает изыскивать приёмы защиты бронетехники от БПЛА, которые в ходе украинского конфликта стали основной воздушной угрозой для сухопутных войск.

На конференции IAV 2025 (International Armoured Vehicles 2025) в английском Фарнборо были представлены нестандартные концепции защиты танков с использованием беспилотников. На данный момент это всего лишь идеи, а не решения, которые можно незамедлительно применить на поле боя.

Согласно одному из предложений, продемонстрированных на IAV 2025, «стая» малогабаритных квадрокоптеров может прикрывать колонну танков, удерживая поверх них сетку, покрытую камуфляжем. Разработчики концепции планируют использовать сетку из кевлара, что обеспечит её легкость. Однако неизвестно, как такое покрытие будет работать в ветреную погоду.

Источник изображения: topwar.ru

Другая концепция предусматривает создание активного прикрытия для движущихся танков из самих БПЛА. Они будут летать над ОБТ, образуя своего рода воздушное минное поле. Атакующие танки барражирующие боеприпасы будут попадать в этот «щит» или активно уничтожаться БПЛА-защитниками. Аналогичным образом они могут прикрывать другие войсковые порядки, например, пехотные колонны.