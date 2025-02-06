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У SpaceX нашли деньги для колонизации Марса

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Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Фото: Mario Anzuoni / Reuters.

Quilty Space: У компании SpaceX найдутся деньги для колонизации Марса

У компании SpaceX найдутся деньги для колонизации Марса. Об этом со ссылкой на исследовательскую организацию Quilty Space сообщает издание ArsTechnica.

В организации подсчитали, что за последние два года доход SpaceX от системы спутникового интернета Starlink утроился. По данным Quilty Space, в текущем году рост продолжится, поэтому в перспективе у SpaceX найдутся деньги для колонизации Марса.

«Главный вывод, который я хочу донести до всех, заключается в том, что если SpaceX создавала систему Starlink для финансирования колонии на Марсе, у нас есть доказательства того, что компания будет генерировать свободные денежные потоки от этого бизнеса, которые могли бы оплатить это начинание», — сказал президент Quilty Space Крис Куилти.

Ранее издание со ссылкой на прогноз Quilty Space сообщило, что в 2024 году система спутникового интернета Starlink принесла компании SpaceX доход в размере 7,8 миллиарда долларов.

В январе президент США Дональд Трамп заявил о намерениях освоить Марс и установить на планете флаг страны.

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