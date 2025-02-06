«Маневрирует с ускорением до 30 g»: в западной прессе оценили развёртывание ракет «Искандер-1000»

Источник изображения: topwar.ru

Информационное агентство Sputnik сообщило, что в ближайшем будущем на Украине будет развёрнута новая версия российской оперативно-тактической баллистической ракеты класса «земля-земля» под обозначением «Искандер-1000», способная наносить удары на дистанции до 1000 км вместо 400 км у версии «Искандер-М».

Увеличенная дальность полёта и расширенные возможности ракеты вызывают обеспокоенность у стран НАТО из-за её способности поражать цели на беспрецедентных расстояниях

- отмечается в издании Army Recognition.

Как указывается, внешне «Искандер-1000» массой около 3,8 т очень похож на предыдущие модификации, сохраняя длину в 7,3 м и диаметр 0,92 м, но представляет собой значительное усовершенствование по сравнению с более ранними вариантами, значительно превосходя своих предшественников по дальности стрельбы. Она увеличена до 1000 км при использовании конвенциональных боеголовок и до 1300 км при применении специальной ЯБЧ (мощностью от 10 до 50 килотонн).

Это позволяет ОТРК поражать удалённые и стратегически важные объекты, недоступные для предыдущих модификаций, что ещё больше усложняет оборону НАТО и украинских войск

- говорится в западной прессе.

«Искандер-1000» способен нести различные типы боеголовок, в том числе осколочно-фугасные, противобункерные, кассетные (с охватом площади до 1 гектара) и объёмно-детонирующие. Последняя, как полагает автор, делает данную ракету «грозным оружием для широкого спектра стратегических и тактических целей, от объектов инфраструктуры до военной техники».

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, повышенная на 500–800 км дальность полёта достигается за счёт увеличения объёма твёрдого топлива на 10–15% и использования более энергоёмкого октогена. Её силовая установка позволяет ракете развивать скорость 2700–3100 м/с, что значительно выше 2100 м/с у предыдущей модели 9М723-1/К5.

Эта скорость сопоставима с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

- отмечается в Army Recognition.

«Искандер-1000» следует по квазибаллистической траектории, достигая максимальной высоты 120–130 км, что значительно усложняет его перехват, поскольку современные противоракетные системы плохо приспособлены для борьбы с ракетами на таких высотах. Например, ракеты ПРО SM-6, которые размещены США в Польше, эффективны на высоте до 35 км, а SM-3 и THAAD имеют инфракрасное самонаведение, которое становится менее эффективным на высотах выше 95–120 км.

По словам автора, ракета также демонстрирует исключительную манёвренность как на начальном, так и на конечном этапах полёта. В «Искандере-1000» используются хвостовые рули и аэродинамические стабилизаторы, которые позволяют ракете маневрировать с ускорением до 25-30 g. Во время запуска ракета достигает в стратосфере скорости 1600-1900 м/с, что почти в 5 раз превышает скорость звука. Когда она входит в тропосферу, её скорость снижается примерно до 1400–1600 м/с.

Применение «Искандер-1000», несомненно, изменит баланс сил в текущем конфликте, создав новые проблемы для НАТО и украинских войск

- даётся оценка новому изделию в западном издании.