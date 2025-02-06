Войти
Военное обозрение

Зеленский: за три года конфликта украинская армия потеряла 45100 военнослужащих

268
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Зеленский в своём интервью западному журналисту П.Моргану представил «свежие» данные украинских потерь в войне против России. В очередной раз заявления Зеленского вызвали резкую критику даже на самой Украине, и причина очевидна.

По словам главы киевского режима, с 24 февраля 2022 года украинские войска потеряли 45 тысяч 100 человек. Напомним, что несколько месяцев назад Зеленский заявлял о потере 34 тысяч. А 8 декабря глава режима сказал о 43-тысячных потерях. Таким образом, если следовать «статистике» Киева, потери ВСУ за неполные два месяца составили 2100 военнослужащих.

При этом Зеленский добавил, что число раненых всушников на данный момент «составляет 390 тысяч человек», что на 20 тысяч больше, чем в начале декабря. То есть, «статистика» главы киевского режима такова: в месяц на фронтах гибнет примерно 1000 украинских военнослужащих и около 10 тысяч получают ранения. Всё «кругло»…

Если основываться на статистике потерь в ВСУ от российского Минобороны, то такие цифры характерны, скорее, для одного дня боёв на всех направлениях спецоперации, не говоря уже о зоне проведения КТО в Курской области.

Если же взять и допустить, что Зеленский исключительно правдив в озвучивании своих данных, то получается всего два варианта: либо украинскому «верховному» генералы о реальных цифрах потерь не докладывают, либо к настоящему моменту численность украинской армии превышает 2,5 млн человек. О какой же тогда нехватке личного состава говорить Сырскому и зачем Украине всё новая и новая «бусификация»…

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 07:16
  • 7463
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 06.02 03:56
  • 3
«Крупные корабли становятся всё более уязвимыми»: в западной прессе предлагают переходить на ударные катера
  • 06.02 03:19
  • 0
К какой войне готовится Россия
  • 06.02 01:32
  • 1
Масштабная оптимизация ЦРУ. С чем связан ребрендинг американской разведки - Мнения ТАСС
  • 06.02 01:09
  • 1
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 06.02 00:32
  • 0
Ответ на "Российский ракетный комплекс "Искандер-1000" — угроза Европе (The National Interest, США)"
  • 05.02 17:46
  • 359
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"