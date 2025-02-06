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Зеленский в своём интервью западному журналисту П.Моргану представил «свежие» данные украинских потерь в войне против России. В очередной раз заявления Зеленского вызвали резкую критику даже на самой Украине, и причина очевидна.

По словам главы киевского режима, с 24 февраля 2022 года украинские войска потеряли 45 тысяч 100 человек. Напомним, что несколько месяцев назад Зеленский заявлял о потере 34 тысяч. А 8 декабря глава режима сказал о 43-тысячных потерях. Таким образом, если следовать «статистике» Киева, потери ВСУ за неполные два месяца составили 2100 военнослужащих.

При этом Зеленский добавил, что число раненых всушников на данный момент «составляет 390 тысяч человек», что на 20 тысяч больше, чем в начале декабря. То есть, «статистика» главы киевского режима такова: в месяц на фронтах гибнет примерно 1000 украинских военнослужащих и около 10 тысяч получают ранения. Всё «кругло»…

Если основываться на статистике потерь в ВСУ от российского Минобороны, то такие цифры характерны, скорее, для одного дня боёв на всех направлениях спецоперации, не говоря уже о зоне проведения КТО в Курской области.

Если же взять и допустить, что Зеленский исключительно правдив в озвучивании своих данных, то получается всего два варианта: либо украинскому «верховному» генералы о реальных цифрах потерь не докладывают, либо к настоящему моменту численность украинской армии превышает 2,5 млн человек. О какой же тогда нехватке личного состава говорить Сырскому и зачем Украине всё новая и новая «бусификация»…