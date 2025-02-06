Newsweek: страны НАТО планируют отстранить Зеленского от власти

Страны НАТО замышляют отстранить Зеленского от власти и провести выборы для смены руководства в стране, цитирует российскую СВР Newsweek. Запад надеется заморозить конфликт, однако главным препятствием на пути реализации плана остается Просроченный, говорится в сообщении.

Изабель ван Брюген (Isabel van Brugen)

Государства — члены НАТО замышляют отстранить Владимира Зеленского от власти, дискредитировав его, а затем провести выборы для смены руководства в раздираемой конфликтом стране, заявила в понедельник российская Служба внешней разведки.

В СВР говорят, что альянсом движет неопределенность относительно дальнейшей военной помощи Киеву со стороны новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом. НАТО надеется заморозить конфликт, однако главным препятствием на пути реализации плана остается Зеленский, говорится в сообщении. Нет никаких признаков того, что такой заговор существует. Newsweek связался по электронной почте с НАТО и Министерством иностранных дел Украины, чтобы получить комментарии.

Почему это важно

Трамп, 20 января вступивший в должность на второй срок, пообещал быстро положить конец конфликту, возродив перспективу мирных переговоров между Россией и Украиной. Американский лидер пригрозил первой новыми пошлинами и санкциями, если президент Владимир Путин не прекратит огонь. Зеленский пока отвергает требования России о том, чтобы Украина уступила территории и отказалась от вступления в НАТО.

Что нужно знать

НАТО "все чаще задумывается о смене власти на Украине", — заявили в пресс-бюро СВР. Военный альянс намерен провести масштабную операцию по дискредитации Зеленского, обвинив его в незаконном присвоении более 1,5 миллиарда долларов из средств, выделенных на закупку боеприпасов. "Брюссель исходит из того, что ВСУ не смогут сдерживать нарастающий натиск российской армии", — говорится в сообщении. НАТО намерена избавиться от Зеленского, проведя "псевдодемократические выборы" на Украине не позднее осени текущего года.

В субботу спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил агентству Reuters, что Вашингтон требует от Киева проведения выборов до конца года, поскольку "в большинстве демократических стран они проводятся и во время войны. Важно, чтобы они [украинские власти] это сделали. Демократии это пойдет на пользу. Прелесть прочной демократии в том, что баллотироваться может более одного человека", — сказал Келлог.

Путин тем временем заявил, что Зеленский не имеет права подписывать документы в рамках потенциальных мирных соглашений, поскольку потерял легитимность и не желает проводить выборы из-за продолжающихся боевых действий. Москва долгое время пыталась дискредитировать украинское правительство, ссылаясь на нелегитимность Зеленского.

Что говорят люди

Российская служба внешней разведки заявила в понедельник: "То, что время "просроченного" Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан".

А вот что думает по этому поводу Госсекретарь США Марко Рубио: "Мы считаем ужасным то, что Путин ввел войска на территорию соседней страны… Но самой большой ложью было убеждение людей в том, что Украина сможет не просто победить Россию, но и уничтожить ее, отбросив к тому состоянию, в котором мир находился в 2012 или 2014 году, до того, как россияне взяли Крым и другие территории. В результате последние полтора года нас просили финансировать тупиковую ситуацию — затяжной конфликт, в котором продолжаются человеческие страдания… Он должен закончиться сейчас".

Что будет дальше

В воскресенье Трамп сообщил журналистам, что у него запланированы переговоры и встречи "с различными сторонами, включая Украину и Россию".