На пункте базирования СФ прошла тренировка отдельной береговой ракетной бригады

В рамках тренировки по защите береговых объектов и обороны пунктов базирования Северного флота (СФ) в отдельной ракетной бригаде была проведена тренировка дивизионов береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион». Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Минобороны.

«Сегодняшняя тренировка у нас раскрывается как тренировка дивизиона. Отрабатываем действия по прямому назначению комплекса. Тренировки довольно часто у нас происходят. Всё это направлено на то, чтобы оттачивать уже заложенные у всех должностных лиц навыки и знания, чтобы каждый отрабатывал и оттачивал свое мастерство», — рассказал начальник расчета БРК «Бастион» Вадим.

По задаче тренировки условный противник готовился к нанесению ракетного удара по береговой инфраструктуре СФ на Кольском полуострове.

С получением задачи по поражению корабельной группировки условного врага дивизионы совершили марш из пункта постоянной дислокации в учебный позиционный район.

В позиционном районе ракетчики провели развертывание комплекса и подготовили его к боевому применению. После чего боевым расчетам была поставлена задача нанести ракетный удар по кораблям группировки условного противника в Баренцевом море, расчеты выполнили стрельбу методом электронного пуска по цели.

Ранее, 3 февраля, отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в обеспечении среднего морского танкера «Печенга» вышел в дальний поход, чтобы выполнить поставленные задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Отмечается, что экипажи отработали экстренное приготовление кораблей к бою и походу.