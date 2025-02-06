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РИА Новости

Российский зенитчик назвал HIMARS легкой целью для ПВО

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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

Зенитчик Иванов: РСЗО HIMARS не является сложной целью для российских ЗРК

ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Американская РСЗО HIMARS не является для российских зенитно-ракетных комплексов сложной целью, заявил РИА Новости замкомандира зенитно-ракетной батареи ЗРК "Бук-М2" группировки войск "Центр" Павел Иванов.

"РСЗО типа HIMARS для нас уже легкая цель. Сначала она представляла сложность, но сейчас все расчеты научились с ней работать. Поэтому особого труда для сбития этой цели для нас нет", - сказал он.

Зенитчик рассказал, что его подразделение сейчас работает на донецком направлении. Кроме ракет РСЗО HIMARS, расчет "Бук-М2" сбивал крылатые ракеты Storm Shadow, хотя такая цель, по его словам, является довольно трудной из-за сложности обнаружения в момент полета на предельно низких высотах. Также в спектр целей входят различные авиационные вооружения - управляемые авиабомбы, противолокационные ракеты, которые используются против систем ПВО, и различные системы воздушного нападения противника.

"Воздушные цели обнаруживаются на расстоянии до 100 километров, поражаются до 45 километров. Время от обнаружения до поражения цели составляет от 10 секунд до 40, не более 1 минуты. Если цель попадает в зону поражения комплекса, она поражается со стопроцентной вероятностью", - рассказал военнослужащий.

Офицер также рассказал о тактиках, которые ВСУ применяют для преодоления систем ПВО. Например, перед основным ударом противник может выпустить несколько ложных воздушных объектов, чтобы разрядить российскую систему ПВО, и только потом выпускает уже настоящие цели, либо отправляет их сразу на несколько участков или на более уязвимый объект, прощупывая, где есть брешь в системе противовоздушной обороны.

"Но несмотря на это, у нас очень насыщенная система ПВО, поэтому вероятность поражения цели очень высокая", - пояснил Иванов.

Он уточнил, что вокруг объектов прикрытия стоит эшелонированная стена противовоздушной обороны ВС РФ, впереди которой - различные ЗРК, такие как "Стрела", "Тунгуска", "Панцирь", после - "Тор" и "Бук".

"Целей сбито было уже очень много, уже даже не считаем, сколько их. Практически ежедневно, поэтому даже трудно сказать. Больше 50 целей", - заключил собеседник агентства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
HIMARS
SCALP
Бук-М2
Тунгуска
Компании
Минoбороны РФ
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