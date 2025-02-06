"Высокоточные комплексы" поставили в войска первую партию БМП-3 в 2025 году

В холдинге отметили, что вся техника прошла полный цикл испытаний, предусмотренных технической документацией

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) отгрузили первую партию боевых машин пехоты БМП-3 в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"В штатную комплектацию новой техники, поставляемой в рамках государственного оборонного заказа, включены современные средства защиты, зарекомендовавшие себя в условиях реальных боевых действий. Вся техника прошла полный цикл испытаний, предусмотренных технической документацией. Предприятие холдинга, специализирующееся на производстве БМП-3, продолжает работать в особом режиме - шесть дней в неделю, на отдельных участках - круглосуточно", - уточнили в компании.

Там также отметили, что боевые машины положительно зарекомендовали себя в зоне проведения специальной военной операции (СВО), а специалисты "Высокоточных комплексов" постоянно работают над характеристиками и боевыми качествами машин, опираясь на отзывы и пожелания участников СВО.

БМП-3 предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения и оснащена автоматизированной системой управления огнем. Помимо боевых машин пехоты, "Высокоточные комплексы" производят оперативно-тактические комплексы "Искандер", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", роботизированные наземные комплексы и другое передовое вооружение. Разработки холдинга многократно доказали свою высокую эффективность в боевых условиях.