Он также заявил, что поддержка, которую оказывают Украине западные партнеры, является недостаточной

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны вернуть утраченные Киевом территории. Это признал Владимир Зеленский, обвинив Запад в недостаточной поддержке.

"Сегодня мы не можем вернуть все наши территории, мы мыслим реалистично: мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить", - заявил он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"К сожалению, поддержка, которую оказывают наши партнеры, является недостаточной", - добавил Зеленский.

Нынешнее положение ВСУ на поле боя Зеленский охарактеризовал как "очень сложное" и заявил, что Киев готов к завершению горячей фазы боевых действий. "Я считаю, что мы готовы перейти на дипломатический путь. Украина готова к завершению горячей фазы войны", - утверждал он.

Ранее в Киеве регулярно заявляли, что вооруженный конфликт будет продолжаться до достижения Украиной границ 1991 года. Однако на фоне регулярных сообщений украинского Генштаба о сложной ситуации на поле боя и огромных потерь в рядах ВСУ риторика киевского режима стала меняться. В конце ноября прошлого года глава офиса Зеленского Андрей Ермак допустил, что Украина может начать переговоры с Россией, не требуя отвода ее войск к границам 1991 года.