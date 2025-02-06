Зеленский утверждает, что за время боевых действий ВСУ потеряли 45,1 тыс. убитыми

Он уточнил, что количество ранений больше, чем число раненых

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в ходе боевых действий 45,1 тыс. убитыми, утверждает Владимир Зеленский.

"Относительно наших потерь: точные цифры очень важны для нас. 45,1 тыс. человек погибли, и около 390 тыс. случаев ранений, - сказал он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. - Уточню: количество ранений больше, чем количество раненых, потому что есть люди, которые получили ранения, а потом вернулись на поле боя и снова были ранены".

В феврале 2024 года Зеленский заявлял, что на фронте погибла 31 тыс. военных. Позднее украинское издание "Страна" сообщало, что Генштаб ВСУ передал ставке верховного главнокомандующего следующие цифры: 70 тыс. погибших и 35 тыс. пропавших без вести. Однако 8 декабря Зеленский, комментируя слова президента США Дональда Трампа о потерях ВСУ в 400 тыс., заявил, что "с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тыс. воинов, погибших на поле боя, и есть 370 тыс. случаев оказания помощи раненым".