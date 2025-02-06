Танк-красавец Т-90МС представят на выставке IDEX 2025

Источник изображения: Фото: Официальный канал АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех)

Экспортный Т-90МС будет продемонстрирован на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби. Это, по сути, брат-близнец Т-90М, как его называют в Ростехе, самого "умного" и эффективного танка специальной военной операции.

Бронированная машина уже доставлена самолетом Ан-124 в Объединенные Арабские Эмираты. В официальном телеграм-канале АО "Рособоронэкспорт" размещены две фотографии танка-красавца.

Машина, выкрашенная в эффектный пустынный камуфляж, станет, наверное, одним из самых интересных образцов техники такого типа на этом военно-техническом форуме.

Источник изображения: Фото: Официальный канал АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех)

Как известно "девяностые" более ранних версий успешно эксплуатируются в странах с жарким климатом. По сравнению с танками других государств, российские машины имеют определенные преимущества: простота, надежность, ракетное дальнобойное вооружение и др. Что же касается Т-90МС, то и он не боится ни жары, ни холода, ни вражеского огня.