Трамп рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине в недалеком будущем

Президент США отметил, что "это тоже сложная проблема"

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что конфликт на Украине будет урегулирован в не слишком отдаленном будущем. Об этом он заявил во вторник, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Думаю, мы очень успешно занимаемся Россией и Украиной. Надеюсь, что мы справимся с этим в какой-то момент в не слишком отдаленном будущем", - сказал Трамп. "Это тоже сложная проблема, но мы решаем проблемы", - добавил он. Американский лидер не привел подробностей.

Трамп 4 февраля сообщил в Белом доме: "Мы также очень усердно работаем в отношении России, Украины. <…> И я думаю, у нас были очень хорошие переговоры". Он не уточнил, какие переговоры имеет в виду.

Президент России Владимир Путин 14 июня 2024 года на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.