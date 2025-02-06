Медведчук: коллективный Запад проиграл на Украине

Глава движения "Другая Украина" отметил, что расчет западных стран на эффективность их экономических санкций не оправдался, поскольку глобальный Юг не поддержал антироссийскую линию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Коллективный Запад пытался воевать с Россией с помощью Украины, теперь же, когда ситуация в мире изменилась и в Вашингтоне думают о собственных границах, киевским властям не выжить даже теоретически. Об этом в интервью сайту KP.RU заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Стратегия коллективного Запада была в том, чтобы воевать с Россией Украиной, а самим спрятаться за нее, - указал он. - Расчет был вовсе не на то, что Украина победит Россию на поле боя, а на то, чтобы поглубже затянуть Россию в войну. Втянутая в войну Россия должна была, по мнению западных стратегов, разрушиться изнутри, что привело бы к смене власти. Но весь этот план развалился из-за недооценки России и переоценки сил и средств коллективного Запада".

Медведчук отметил, что расчет западных стран на эффективность их экономических санкций не оправдался, поскольку глобальный Юг не поддержал антироссийскую линию. "Экономические проблемы настигли не Россию, а большинство стран коллективного Запада, в первую очередь Европы, - продолжил он. - В этой ситуации США логично покинуть тонущий корабль, поскольку ресурсов для поддержки европейских союзников у них просто нет".

При новом американском президенте Дональде Трампе, добавил Медведчук, в Вашингтоне "пришли к выводу, что границы стран НАТО вовсе не границы США". "Но при этом границы США можно и нужно расширить, отсюда притязания на Канаду, Гренландию и Панамский канал. <...> Эпоха "парада суверенитетов" закончилась во всем мире. Если сегодня под вопросом суверенитет Канады, если в прошлом нейтральные Швеция и Финляндия стали членами НАТО, потеряв свой нейтралитет и выгоды, с этим связанные, если у члена НАТО Дании член НАТО США требует отдать Гренландию, которая ей принадлежит с 1814 года, то обескровленному, нищему, разрушенному и уничтоженному Зеленским государству Украина, управляемому некомпетентными преступными коррупционерами, не выжить даже теоретически", - подчеркнул Медведчук.