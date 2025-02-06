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Креативное мышление ИИ оспорили

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Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру».

Creativity Research Journal: ИИ не заменит творческих работников, но поможет им

Специалисты Университета Южной Австралии рассказали о связи искусственного интеллекта (ИИ) и творчества. Исследование было опубликовано в журнале Creativity Research Journal.

По словам ученых, они пытались понять, насколько обоснованы прогнозы некоторых футурологов относительно того, что ИИ может лишить работы представителей креативных профессий. Они оспорили возможность ИИ творчески мыслить и пришли к выводу, что новые технологии могут скорее помочь творцу, чем заменить его.

Профессор Дэвид Кропли заметил, что ключ к успешному внедрению ИИ — дополнение человеческих навыков. По его словам, машины возьмут на себя рутинные, алгоритмические, предсказуемые задачи, освободив людей для сосредоточения на непредсказуемой, неалгоритмической и творческой работе.

В качестве примера он привел запрос чат-боту DALL-E 2 нарисовать картину скучающей женщины за смартфоном в стиле «Моны Лизы» да Винчи. Кропли заявил, что ИИ прекрасно справится с задачей, но только потому, что человек дал ему подробную подсказку. «Единственное, что действительно сделал ИИ, — избавил меня от необходимости учиться рисовать», — заключил специалист.

По словам доктора Ребекки Марроне, несколько лет назад звучали заявления о том, что ИИ креативен и может соперничать с лучшими навыками человека. «Сейчас мы начинаем видеть более умеренную и обоснованную точку зрения», — подчеркнула Марроне.

Ранее международная группа специалистов попыталась узнать, как ИИ реагирует на боль и что делает, чтобы снизить ее уровень. Специалисты пришли к выводу, что модели ИИ могли специально подыгрывать ученым, чтобы те увидели ожидаемые результаты.

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