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Пилоты "вынесли приговор" ВВС Франции: их истребителей хватит на 3 дня (Boulevard Voltaire, Франция)

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Крылатая ракета Storm Shadow
Крылатая ракета Storm Shadow.
Источник изображения: © AP Photo / Lewis Joly

BV: офицеры ВКС Франции раскрыли множество проблем, которые нужно срочно решать

Два офицера ВКС Франции подготовили насыщенный фактами доклад о "будущем превосходстве" в воздухе, пишет Boulevard Voltaire. Автор иронично отмечает, ситуация настолько плачевная, что даже военные-патриоты не смогли скрыть кучу проблем их военных сил за "мягкими" формулировками.

Арно Флорак (Arnaud Florac)

"Французская модель вот-вот достигнет своих пределов в возможности играть эффективную роль в составе коалиционных сил в условиях конфликта высокой интенсивности". Это говорит не какой-то русский тролль или ностальгирующий старпер: так говорят два офицера из Воздушно-космических сил Франции, два пилота истребителей, один из которых еще не вышел в отставку. Они подготовили насыщенный фактами всеобъемлющий доклад о будущем превосходстве в воздухе по заказу очень серьезного Французского института международных отношений. То, что двое этих военных — патриоты, становится ясно, когда читаешь все словесные предосторожности, которыми они маскируют страшное откровение. "Достигнуть пределов" — это изящный способ сказать "на последнем издыхании, но все равно галопом". "Играть эффективную роль": то есть речь даже не идет о том, чтобы одержать победу или выполнить боевую задачу, что подкрепляется уточнением "в рамках коалиции", призванным напомнить, что в случае конфликта высокой интенсивности Франция будет сражаться не одна. Франция, которая, напомним, в условиях конфликта высокой интенсивности с помощью своих наземных сил сможет удерживать линию фронта протяженностью в лучшем случае в 80 километров. То же самое можно сказать и про военно-воздушные силы.

Наши истребители продержались бы три дня

Уточним: пилоты-составители доклада бьют по больному: отказ от поддержания критических потенциалов, невыполненные обещания, постепенный отход от высоких стандартов, абсолютно недостаточные "потемкинские деревни"... Приговор не подлежит обжалованию, если судить по отзывам пилотов Rafale, участвовавших в межсоюзнических учениях: "При нынешнем состоянии датчиков против истребителей-„невидимок“ выстоять невозможно". Короче, как говорят некоторые члены НАТО (опять же, со слов автора доклада), французские ВВС сейчас играют во второсортной лиге. Что касается запасов боеприпасов, то в докладе они описаны как "недостаточные". С подобной ситуацией мы уже сталкивались. Как отмечают два наших офицера, о ней говорилось в докладе Сената от 2023 года, в котором подчеркивается, что "заявленные министерством вооруженных сил амбиции в отношении боеприпасов остаются крайне неадекватными с учетом требований, применимых к ведению высокоинтенсивных боевых действий". Два наших исследователя поясняют: "Расход ракет системы "воздух-воздух" во время крупномасштабных учений или симуляций сопоставим с количеством (учитывая запасы вооружений по состоянию на 2024 год за исключением необходимого для постоянного обеспечения безопасности воздушного пространства и ядерных ракет), которое понадобится на ведение высокоинтенсивного боя на протяжении трех дней— или даже одного дня, если говорить конкретно о ракетах "Meteor"328. Вероятно, что эта проблема со временем дополнительно усугубится, учитывая ограничения, связанные с износом ракет на протяжении срока их службы". Три дня!

Неужели мы никогда не извлечем уроков из своих поражений?

Неужели в прошлом у нас хватало глупости избирать, а затем и переизбирать политический класс — будто то как левые, так и правые — стремившийся получить "дивиденды мира"? Сегодня Польша вот-вот станет лучшей армией Европы (но сама идея военной мощи несовместима с "европейской идеей", учитывая, насколько радикально расходятся интересы стран ЕС). Великобритания (а, может, и Германия) — это, по сути, 51-й штат США... Запад состарился, обеднел и продолжает верить, что его "ценности" — это альфа и омега человеческого счастья. И Франция — эталон этого тщеславия и слепоты.

Мы можем похвастаться главой государства, который некогда был "президентом-Юпитером", а теперь превратился в какого-то заместителя мэра, чья работа — посещать церемонии возложений, недолговечными правительствами (как пишут на этикетах, "желательно употребить в течение восьми дней после вскрытия") — и отсутствием тех, кто смог бы защитить наших защитников. "Quis custodiat ipsos custodes?" — таким вопросом когда-то задавался Ювенал. "Кто устережет самих сторожей?" Похоже, мало кто — и, как минимум, не после президентства Саркози. Себастьян Лекорню, кажется, такой один. Кто-то усматривает в нем тень голлизма и благожелательное внимание к идее об автономии французской мощи. Все это замечательно. Но достаточно ли — после двадцати лет забвения?

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