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Новый двухзвенный сочлененный бронированный гусеничный транспортер Sisu GTT

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На проходившей в Хельсинки (Финляндия) 29 и 30 января 2025 года оборонно-промышленной выставке-конференции SecD-Day 2025 финская компания Sisu Auto представила новый двухзвенный сочлененный многоцелевой бронированный гусеничный транспортер Sisu GTT. Данная машина является обновленным развитием конструкции аналогичного транспортера Bronco ATV, разработанного в свое время сингапурской компанией ST Engineering при участии той же Sisu Auto.

Двухзвенный сочлененный многоцелевой бронированный гусеничный транспортер Sisu GTT (с) Sisu Auto

Заявляется, что Sisu GTT имеет модульную конструкцию и способен перевозить на задней платформе полезную нагрузку массой до 5 тонн. Для удешевления в конструкции широко используются коммерческие аутомотивные компоненты.

В вооруженных силах Финляндии вездеходы Sisu GTT должны заменить поставлявшиеся компанией Sisu Auto с 1985 года двухзвенные сочлененные гусеничные небронированные вездеходы Nasu, а на мировом рынке - составить конкуренцию двухзвенным бронированным транспортерам BvS 10 Viking производства шведского отделения корпорации ВАЕ Systems (BAE Systems Land Systems Hägglunds).

Двухзвенный сочлененный многоцелевой бронированный гусеничный транспортер Sisu GTT (с) Sisu Auto

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  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Компании
BAE Systems
ST Engineering
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