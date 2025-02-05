На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза

Тайконавт

Тайконавты из миссии «Шэньчжоу-19» успешно испытали технологию «искусственного фотосинтеза» на борту космической станции «Тяньгун». Им удалось переработать углекислый газ и воду в кислород и этилен – топливо для реактивных двигателей и окислитель для него. Кроме того, эту технологию можно использовать для создания пригодной для дыхания атмосферы — как на космических кораблях дальнего действия, так и в новых мирах.

Технология имитирует процесс фотосинтеза у земных растений, но реализуется он за счет достижений физики и химии – с помощью полупроводниковых катализаторов нового типа. Это позволяет проводить процесс при комнатной температуре и обычном давлении, плюс такая переработка требует меньших затрат энергии, чем электролиз, который применяют для выработки кислорода на МКС. Технические детали пока не разглашаются, но в Китае оценивают успех этого эксперимента весьма высоко. В перспективе данная технология может стать ключевым фактором для колонизации Луны, если говорить о базах в полярных районах, где есть залежи льда. Колонисты в любом случае будут генерировать углекислый газ в процессе жизнедеятельности, но если удастся превращать его в кислород, то можно будет поддерживать пригодную для дыхания атмосферу без поставки газов с Земли. А дальнейшая модернизация технологии позволит создавать неограниченные запасы топлива прямо на месте – для работы лунных объектов и, возможно, для космических полетов по Солнечной системе.

Александр Мартыненко