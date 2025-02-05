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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

НАТО осваивает север Норвегии

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Источник изображения: belvpo.com

В марте норвежские викинги собираются провести у себя крупные учения Joint Viking-2025. Обещают, что в них примут участие более 10 тыс. военнослужащих из семи стран НАТО, включая Британию, Нидерланды, Германию, Финляндию, Норвегию и США.

Официальная цель маневров – отработка совместных действий союзников по защите Норвегии в суровых арктических условиях. Основные мероприятия планируются в северной части страны – районе Тромсе, а также в центральной – в окрестностях Эрланда.

В рамках учений норвежское командование ставит довольно амбициозные задачи, которые, вероятнее всего, будут решаться поэтапно.

Итак, одной из них является организация взаимодействия между союзниками и разнородными подразделениями в арктических условиях. Упор будет делаться на всестороннее обеспечение (ВСО) сил и средств при выполнении задач в условиях низких температур и сложного рельефа местности. В частности, на севере страны, вблизи Финнмарка, запланировано отражение «агрессии» с Востока.

Стоит отметить, что в то время как на севере страны войска будут успешно поражать противника, в центральной части страны на полигоне «Тарва» союзники будут отрабатывать задачи прикрытия важных транспортных узлов. Ни для кого не секрет, что Тренделаг – центральная часть страны, имеет важное значение для приема и дальнейшей переброски войск альянса на восток – в шведский Эстерсунд. Так, в ходе крупнейших учений в Скандинавии Nordic response-24 как раз отрабатывались вопросы оперативной переброски войск из центральной Норвегии в Финляндию с последующим их развертыванием вблизи Российской границы.

Кроме того, при проведении учений войска союзников якобы не стали нарушать запрет «Парижского договора» от 1954 г., ограничивающий военную активность НАТО восточнее 24-го меридиана. Но не исключаем, что это было связано больше с отсутствием возможностей Норвегии и Швеции обеспечить войска в регионе, нежели с юридическими формальностями, на которые, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне давно не обращают внимание.

Стоит полагать, что в рамках учений Joint Viking-2025 страны альянса, учитывая опыт прошлогодних маневров, кроме всего начнут апробировать новые маршруты, способы доставки личного состава и техники в районы проведения учений на севере Норвегии, а главное – их ВСО. Кроме того, северное направление для стран альянса останется ключевым в ходе предстоящих маневров, а арктический регион рассматривается как наиболее не подготовленный в случае возникновения вооруженного конфликта с РФ.

Наряду с этим, норвежские власти, придерживаясь агрессивной политики НАТО в отношении России, продолжают давить на недееспособность «Парижского договора». Как говорят чиновники: «из-за изменения геополитической обстановки». Оправдание простое – шведы и фины уже вступили в альянс, в этих странах разворачивается инфраструктура блока, значит и нам можно. Не просто так викинги заговорили о намерениях в ближайшее время развернуть бригаду в Финнмарке. Вероятнее всего, она будет являться базой для снабжения войск союзников в регионе. Далее, с созданием необходимой инфраструктуры стоит ожидать роста активности НАТО в регионе.

Павел Ковалев

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Страны
Германия
Нидерланды
Норвегия
Россия
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Проекты
NATO
Военные учения
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