Ройные ряды: в России разрабатывают систему управления группами БПЛА на оптоволокне

Какие задачи в зоне боевых действий сможет выполнять устройство

Российские конструкторы разрабатывают систему управления для роя дронов на оптоволокне. Она состоит из платформы, в которой размещаются ангары для шести или 12 компактных беспилотников. Они могут выполнять различные задачи — от разведки до сброса боеприпасов. Благодаря ИИ все компоненты роя способны работать как единое целое. Для управления им достаточно одного оператора. По мнению экспертов, технология может оказаться очень перспективной для выполнения определенных задач в зоне боевых действий. Однако система может оказаться уязвимой для противника, поэтому для окончательной оценки необходимы испытания.

Система управления роем дронов

Команда российских конструкторов из Старого Оскола разрабатывает систему управления и подзарядки для роя дронов, которая получила название «Цербер». Она состоит из платформы, внутри которой в зависимости от комплектации расположены шесть или 12 ангаров для небольших БПЛА, связанных с ней оптоволоконными кабелями. Установку размещают на грузовом автомобиле. Для выполнения боевого задания система стартует с грузовика и в нужный момент выпускает беспилотники, которые за счет искусственного интеллекта действуют как единое целое.

Сейчас инженеры находятся на стадии изготовления отдельных комплектующих, деталей и агрегатов системы. Ведется работа над рамой, системой управления полетами, первый опытный образец они планируют показать в августе на форуме «Армия-2025».

Фото: «КБ Реаниматор» Источник изображения: iz.ru

— «Цербер» можно назвать базой для меньших дронов. Она для них и питание, и мозг, и ангар. Это не просто летающий каркас, а полноценный центр управления. Все БПЛА связаны между собой и взаимозаменяемы. Если они работают в паре, то один ведет разведку с выявлением целей, а второй отрабатывает по ним сбросами или при крайней необходимости сам идет на таран, подрывая цель. Систему можно применять для разведки и наблюдения, атак с помощью сброса боезаряда, наведения на цель самолетов, отстрела тепловых зарядов для обмана ракет противника и совместной работы с ПВО, — сказал генеральный директор конструкторского бюро «КБ Реаниматор» Михаил Климчук.

При необходимости можно запрограммировать модуль искусственного интеллекта на самостоятельное выполнение задачи. Тогда оператору остается просто наблюдать за его действиями и корректировать их при необходимости, рассказал разработчик.

Оптоволоконные кабели обеспечивают безопасное и устойчивое соединение между дронами и платформой, позволяя передавать информацию в реальном времени. Это также минимизирует риски перехвата данных врагом, так как оптическое волокно менее подвержено вмешательству по сравнению с радиосигналами.

Вес установки — порядка 170 кг. Половину этой массы составляют двигатели, остальное — это карбоновая рама, система управления, катушки с оптоволокном внутри люков, которые автоматически открываются как при запуске ракеты, а также сами дроны с модулями искусственного интеллекта.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Для управления комплексом требуется всего один человек. Система оперативно развертывается для выполнения своей боевой задачи. Для этого нужно порядка трех минут после того, как «Цербер» установят на базу автомобиля. Он может работать совместно с ПВО при помощи уже написанного программного кода. БПЛА способны методом тарана сбивать выпущенные противником ракеты, а также отстреливать тепловые ловушки.

Дроны внутри установки оборудованы полным комплектом: тепловизором, ночной и дневной камерами, а также дополнительными устройствами для автоматического сброса до пяти боезарядов. Комплектация может меняться в зависимости от необходимых задач.

Уязвимые места в системе

Наиболее вероятное применение такой системы — непрерывное наблюдение за участками местности с возможностью атаки целей, рассказал «Известиям» научный сотрудник управления по научно-исследовательской деятельности МГУТУ Сергей Курапов. По мнению специалиста, преимущество платформы в том, что она может перемещаться. Это позволит базовой станции дольше оставаться незамеченной противником.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров Источник изображения: iz.ru

— Как мне рассказывали бойцы, возврат дрона на оптоволокне возможен разве что в поле. Поскольку, если кабель ложится на ветви деревьев, снять его оттуда практически невозможно. Сама платформа технически сложна, ее производство и обеспечение работы могут нести большие финансовые затраты. Лучше придерживаться правила 1 к 10: один дрон должен поражать цель, превосходящую его по стоимости в 10 раз, — сказал эксперт.

В предложенной технологии учтены современные подходы к использованию БПЛА — это использование оптоволокна, технологий искусственного интеллекта и дронопорт для быстрого разворачивания системы. Применяется уже отработанная для БПЛА тактика — разведка, огневое поражение и маскировка, отметил профессор РАН, завлабораторией «Киберфизических систем» ИПУ РАН Роман Мещеряков.

— Самое слабое звено — база. Она станет основной точкой, на которую будет охотиться противник, — полагает он.

Для поражения тех или иных объектов, защищаемых средствами РЭБ, дроны, управляемые посредством оптоволоконных кабелей, идеально подходят. Это доказано в процессе эксплуатации боевого БПЛА «Князь Вандал Новгородский», отметил официальный представитель компании «Флай Дрон», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Николай Ивашов.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров Источник изображения: iz.ru

— Однако ответ на вопрос, насколько эффективен может быть целый рой таких беспилотников, могут дать только многочисленные испытания в различных сценариях и опыт практического применения. Ведь здесь есть ряд очевидных технических нюансов. Когда каждый беспилотник из роя в самом прямом физическом смысле связан с оператором, координация их действий требует сверхвысокой точности, обеспечить которую — задача не из простых даже с привлечением к ее решению ИИ, — сказал он.

Проект «Цербер» — участник трека «Технологическое развитие» форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Денис Гриценко

Юлия Леонова