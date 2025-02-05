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Российские бойцы повысили защиту БМП от мин

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Российские бойцы установили броню и трал для защиты БМП-2 от мин

Бойцы одного из российских ремонтных подразделений повысили защищенность боевой машины пехоты БМП-2 от мин. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Машина получила дополнительные листы брони на днище, которые повышают защищенность экипажа при наезде на мину. Также БМП оснастили самодельным тралом из цепей и стальных роликов, который предназначен для нейтрализации мины до наезда на нее.

Кроме того, на корпусе смонтировали штатный комплект для защиты бортов и «мангал», который прикрывает башню от ударов FPV-дронами.

Недостаточная противоминная стойкость БМП-2 проявилась еще во время боев в Афганистане. Поэтому в 1981 году была разработана БМП-2Д, которая, в частности, получила бронеплиту под местом командира и механика-водителя.

В октябре 2024 года в зоне СВО заметили БМП-3 с самодельным колейным тралом. Конструкция из металлического профиля получила танковые катки, которые обернули гусеницами от БМП.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2Д
БМП-3
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