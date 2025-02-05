Asia Times: ВВС США разрабатывают недорогую крылатую ракету, которую называют уничтожителем дронов

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Военно-воздушные силы США разрабатывают недорогую крылатую ракету, известную как ударный боеприпас повышенной дальности (ERAM), которая может превратиться в уничтожитель беспилотников, но станет ли она таковой пока неясно, пишет издание Asia Times.

По словам авторов издания, программа ERAM была запущена в том числе и для удовлетворения потребностей украинских военных. Руководство проектом осуществляет Дирекция по вооружению Центра управления жизненным циклом ВВС США, базирующаяся на военно-воздушной базе Эглин, штат Флорида.

Проект ERAM, находящийся в настоящее время на начальной стадии разработки, нацелен на создание высокоточного боеприпаса с дальностью полета до 400 километров и способностью действовать в сложных условиях с помощью GPS.

Акцент ВВС США на более доступных средствах класса «воздух-воздух» обусловлен необходимостью противодействия беспилотным летательным аппаратам и дозвуковым крылатым ракетам в эпоху современной войны. Война на Украине и операция против йеменских хуситов показали критическую потребность в дешевых, серийно производимых перехватчиках для борьбы с БПЛА и ракетными атаками, отмечает Asia Times.

Проект ERAM позволит получить более экономичные средства для борьбы с дронами и медленно движущимися воздушными целями по типу сбитого в 2023 году над территорией США аэростата (в Вашингтоне заявляли, что этот аэростат - китайский шпион). Кроме того, в отличие от более дорогих ракет класса «воздух-воздух» наподобие AIM-9X и AIM-120 с дальностью действия до 55 километров, ERAM, как уже говорилось, имеет показатель в 400 км. Насколько этот показатель реален, станет известно только когда ракета будет готова и испытана.

Поскольку ERAM может быть модифицирован для поражения воздушных, морских и наземных целей, США, вероятно, смогут поражать различные цели одним типом боеприпасов, упрощая производство и логистику при одновременном снижении потребности в нескольких специализированных видах оружия.

По словам аналитика Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса, высокая стоимость и длительные сроки производства некоторых американских ракет, таких как, например, Tomahawk Block V и Patriot PAC-3, вызывают вопросы о способности оборонно-промышленной базы США удовлетворить огромную потребность в высокоточных боеприпасах в современной войне.

В этой связи ракета ERAM может стать важным дополнением к другим вооружениям США необходимым для того, чтобы быть готовым к эффективному ведению боевых действий в современных условиях. Однако скептики считают, что она может оказаться слишком медленной, чтобы пробивать современные системы ПВО, и недостаточно маневренной, чтобы поражать маневрирующие цели.