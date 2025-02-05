Войти
Военное обозрение

Asia Times: ВВС США разрабатывают недорогую крылатую ракету, которую называют уничтожителем дронов

522
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы США разрабатывают недорогую крылатую ракету, известную как ударный боеприпас повышенной дальности (ERAM), которая может превратиться в уничтожитель беспилотников, но станет ли она таковой пока неясно, пишет издание Asia Times.

По словам авторов издания, программа ERAM была запущена в том числе и для удовлетворения потребностей украинских военных. Руководство проектом осуществляет Дирекция по вооружению Центра управления жизненным циклом ВВС США, базирующаяся на военно-воздушной базе Эглин, штат Флорида.

Проект ERAM, находящийся в настоящее время на начальной стадии разработки, нацелен на создание высокоточного боеприпаса с дальностью полета до 400 километров и способностью действовать в сложных условиях с помощью GPS.

Акцент ВВС США на более доступных средствах класса «воздух-воздух» обусловлен необходимостью противодействия беспилотным летательным аппаратам и дозвуковым крылатым ракетам в эпоху современной войны. Война на Украине и операция против йеменских хуситов показали критическую потребность в дешевых, серийно производимых перехватчиках для борьбы с БПЛА и ракетными атаками, отмечает Asia Times.

Проект ERAM позволит получить более экономичные средства для борьбы с дронами и медленно движущимися воздушными целями по типу сбитого в 2023 году над территорией США аэростата (в Вашингтоне заявляли, что этот аэростат - китайский шпион). Кроме того, в отличие от более дорогих ракет класса «воздух-воздух» наподобие AIM-9X и AIM-120 с дальностью действия до 55 километров, ERAM, как уже говорилось, имеет показатель в 400 км. Насколько этот показатель реален, станет известно только когда ракета будет готова и испытана.

Поскольку ERAM может быть модифицирован для поражения воздушных, морских и наземных целей, США, вероятно, смогут поражать различные цели одним типом боеприпасов, упрощая производство и логистику при одновременном снижении потребности в нескольких специализированных видах оружия.

По словам аналитика Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса, высокая стоимость и длительные сроки производства некоторых американских ракет, таких как, например, Tomahawk Block V и Patriot PAC-3, вызывают вопросы о способности оборонно-промышленной базы США удовлетворить огромную потребность в высокоточных боеприпасах в современной войне.

В этой связи ракета ERAM может стать важным дополнением к другим вооружениям США необходимым для того, чтобы быть готовым к эффективному ведению боевых действий в современных условиях. Однако скептики считают, что она может оказаться слишком медленной, чтобы пробивать современные системы ПВО, и недостаточно маневренной, чтобы поражать маневрирующие цели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
AMRAAM
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
SM-6
Проекты
GPS
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 17:18
  • 353
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 13:35
  • 7456
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша