МО Индии подписало с РФ контракт на поставки противокорабельных крылатых ракет

Ракеты значительно увеличат боевые возможности индийского подводного флота

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны Индии подписало с Россией контракт на поставку республике противоракетных крылатых ракет. Об этом индийское оборонное ведомство сообщило в Х.

"Министерство обороны сегодня подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет в присутствии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели. Эти ракеты значительно увеличат боевые возможности индийского подводного флота", - сказано в сообщении.