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По информации украинских источников, в рамках реформы ВСУ планируется на базе наиболее сохранивших свою боеспособность бригад создать 20 армейских корпусов. Корпуса, которые уже существуют сейчас, предполагается реструктурировать в боевые соединения, которые больше не будут служить исключительно в качестве административных подразделений в тылу.

Кроме того, будут расформированы оперативно-стратегические группы (ОСГВ), оперативно-тактические группы (ОТГ) и тактические группы (ТГ) ВСУ. Каждому корпусу будет назначена определенная зона ответственности, и он будет курировать не менее пяти бригад численностью 3-5 тысяч человек каждая.

В том числе, корпуса будут созданы на базе нацистских формирований. Например, на базе «Азова»* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) предполагается создать 3-й корпус под командованием Андрея Билецкого* (*внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Сдавшийся ранее в Мариуполе в плен нашей армии Денис Прокопенко* также возглавит один из новосозданных корпусов.

При этом отмечается, что, по мнению Запада, одним из ключевых недостатков грядущей реформы ВСУ является то, что соединения, которые в настоящее время выступают в качестве административных подразделений в тылу, хотят превратить в боевые формирования, которые будут непосредственно участвовать в боевых действиях.

Однако, проведение Киевом реформы ВСУ демонстрирует подготовку киевским режимом к длительному противостоянию с Россией или быстрому восстановлению боевого потенциала украинской армии в случае какого-либо перемирия. В любом случае, ВСУ реформируются для дальнейшей борьбы против России.