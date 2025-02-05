Танк сможет вести «неконтактный» бой: подробности итальянского заказа на KF-51 Panther

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Недавно в западной прессе заявлялось о намерении Минобороны Италии приобрести сотни танков KF-51 Panther. На этом фоне появились подробности, описывающие комплектацию машин, которые собирается заказать Рим.

Наиболее примечательной особенностью станет установка КАЗ Strike Shield от немецкого концерна Rheinmetall, который предназначен для обнаружения и нейтрализации таких угроз как противотанковые ракеты и снаряды, до того, как они смогут поразить ОБТ.

В боевой арсенал KF-51 войдут барражирующие боеприпасы, которые существенно расширят его ударные возможности. Они позволят танку не только вести «контактный» бой с противником, но и наносить точные удары на дальние расстояния.

Машина сохранит 120-мм пушку, из которой можно будет стрелять различными типами боеприпасов, в том числе кассетными, и будет оснащена цифровыми системами C4I (командование, управление, связь, компьютеры и разведка).

Всего, по информации издания Defence Industry Europe, Италия намерена приобрести до 380 новых танков, созданных на базе немецких KF-51 Panther (в боевом варианте, БРЭМ и в виде прочих специализированных машин) для замены C1 и C2 Ariete, и закупить более 1000 новых БМП. Как ожидается, затраты на эту технику превысят €10 млрд.