Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию

Минобороны опубликовало проект с изменениями категорий годности для больных с сифилисом и шизофренией

Министерство обороны РФ внесло предложение о корректировке категорий годности для призывников, встающих на воинский учет и поступающих на военную службу по контракту. В случае ободрения проекта призывники, имеющие диагноз «сифилис», попадут про категорию «годен с незначительными ограничениями». Для некоторых контрактников предлагается также изменить категории призыва, если у человека диагностирована шизофрения, невротические расстройства и посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа. Также в Минобороны предлагают добавить в положение о военно-врачебной экспертизе новую стадию гипертонической болезни. Призывников с перечисленными заболеваниями могут обязать проходить военную службу. Подробнее о том, что предлагает Минобороны, рассказывают «Известия».

Изменения в категориях годности: кого хотят призывать на службу

Минобороны РФ разместило на портале нормативных правовых актов проект постановления правительства РФ, вносящий изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе (№ 565 от 04.07.2013). Согласно документу, корректировки предлагается добавить в категории годности призывников, новобранцев и контрактников, имеющих определенные заболевания.

«Опыт массового освидетельствования военнослужащих в период проведения специальной военной операции показал наличие в расписании болезней <...> ряда неточностей, диагностических критериев, требующих их приведения к современным подходам», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Среди прочего документ предлагает изменить категории годности для военнообязанных с сифилисом. В частности, планируется присваивать таким призывникам вместо категории «В» (ограниченно годен) категорию «Б4» (годен с незначительными ограничениями).

Изменения будут распространяться на призывников с первичным, вторичным и скрытым сифилисом при замедленной негативной реакции на микрореакцию преципитации. Это означает, что у таких пациентов в течение 12 месяцев после окончания терапии наблюдается постепенное снижение титра антител, но полного излечения организма от сифилиса не происходит.

Также документ предлагает изменить категорию для призывников с гипертонией первой степени. Это хроническое заболевание, характеризующееся повышением артериального давления в пределах 140–160/90–100 рт. ст. Призывникам с таким диагнозом предлагается присваивать категорию годности «Б3», при которой можно служить мотострелками, водителями бронетранспортеров и в химвойсках. Новобранцам с гипертонией первой степени будут присваивать категорию «Б», а контрактникам — «А».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

Третье важное предложение касается изменения категорий годности для контрактников с «умеренно выраженными эндогенными психозами». В число таких заболеваний входит и шизофрения. Контрактникам с подобными болезнями предлагается изменить категорию с «Д» (не годен к военной службе) на «В» (не годен в мирное время).

С какими болезнями освобождают от военной службы

После прохождения медкомиссии призывникам присваивают определенную категорию годности, характеризующую способность человека нести военную службу. Это может быть:

— категория «А» — годен без ограничений в любых войсках и подразделениях; у категории «А» есть четыре подкатегории, оговаривающие ограничение определенных действий (трудности по зрению, трудности со стопой);

— категория «Б» — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Такую категорию могут присвоить призывнику со сколиозом II степени без нарушения функций позвоночника. У категории «Б» также имеются четыре подкатегории, оговаривающие, в каких родах войск может служить новобранец;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

— категория «В» — ограниченно годен к военной службе (не подлежит призыву в мирное время). Призывников могут вызвать на военные сборы или призвать в случае мобилизации;

— категория «Г» — временно не годен к военной службе из-за определенных заболеваний (освобождает от призыва на срок до 12 месяцев). Такую категорию могут присвоить после лечения острого вирусного гепатита В, С или D, или из⁠-⁠за перелома ноги или руки;

— категория «Д» — не годен к военной службе.

Согласно положению о военно-врачебной экспертизе, в 2025 году от службы в армии освобождаются призывники, имеющие:

— заболевания и нарушения работы органов. К ним относятся люди с инвалидностью, ВИЧ, злокачественными новообразованиями, астмой, эпилепсией и тяжелыми заболеваниями сосудов головного мозга;

— дефекты зрения. Призывники с близорукостью свыше шести диоптрий, дальнозоркостью свыше восьми диоптрий и астигматизмом свыше четырех диоптрий подлежат освобождению;

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

— проблемы с весом. Призывник не может проходить службу в армии, если весит менее 45 кг или имеет индекс массы тела выше 40 (ожирение третьей-четвертой степени);

— искривление позвоночника более чем на 17 градусов с сопутствующими симптомами;

— кожные заболевания, включая атопический дерматит, экзему, псориаз;

— болезни желудка и кишечника. Язва, значительные нарушения функций пищеварительных органов также являются противопоказаниями;

— серьезные травмы, включая компрессионный перелом позвоночника;

— проблемы с зубами. Отсутствие более десяти зубов на одной челюсти или тяжелые формы пародонтита.

Весенний призыв 2025: сроки, кого призовут

Военный призыв в России происходит два раза в год — весной и осенью. В 2025 году весенний призыв в армию планируется начать с 1 апреля, а закончить — 15 июля. В этот период гражданам, состоящим на воинском учете, необходимо будет явиться в военкомат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

С 2024 года призывной возраст в России составляет с 18 до 30 лет. Призывникам, которых по итогам медкомиссии признают годными, необходимо будет пройти военную службу в армии, срок которой составляет 12 месяцев.

София Токарева