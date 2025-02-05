На верфи Fincantieri состоялась церемония переименования патрульных кораблей PPA, предназначенных для ВМС Индонезии

ЦАМТО, 4 февраля. Итальянская компания Fincantieri объявила о состоявшейся на предприятии в Муджиано (Ла Специя) церемонии переименования двух многоцелевых патрульных кораблей PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura), предназначенных для ВМС Индонезии.

В мероприятии принял участие командующий ВМС Индонезии адмирал Мухаммед Али.

Поставка данных кораблей осуществляется в рамках контракта стоимостью около 1,18 млрд. евро, подписанного Fincantieri в 2024 году. Контракт был заключен по итогам визита в Индонезию в 2023 и 2024 годах кораблей PPA P431 "Франческо Морозини" и P432 "Раймондо Монтекукколи" ВМС Италии.

Первоначально построенные для ВМС Италии на верфи Fincantieri как пятый и шестой корабли класса PPA, суда носили наименования (P433) "Маркантонио Колонна" и (P435) "Руджеро ди Лаурия". Теперь они переименованы в "Бравиджайя-320" и "Прабу Силиванги-321". Поставка кораблей ВМС Индонезии запланирована на 2025 год. Они станут крупнейшими кораблями в боевом составе индонезийского флота.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2024 года итальянская компания Fincantieri подписала контракт на поставку двух новых многоцелевых патрульных кораблей PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura) Министерству обороны Индонезии. Стоимость заказа составляет 1,18 млрд. евро (1,27 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в апреле 2024 года после выполнения МО Индонезии всех сопутствующих условий.

Поставляемые в конфигурации Light Plus корабли первоначально были заказаны для ВМС Италии. В рамках сделки с МО Индонезии Fincantieri выступает генеральным подрядчиком поставки и координирует деятельность других партнеров по интеграции на борт кораблей требуемых боевых систем и предоставлению сопутствующих логистических услуг.

Закупка кораблей сопровождается комплексным компенсационным пакетом, который, в частности, включает консультации по развитию судостроительного предприятия в Индонезии, разработку долгосрочной бизнес-стратегии, поставку морского тренажера, реконструкцию верфи, доставку дидактических материалов, а также шестимесячное обучение персонала в Италии. Кроме того, в компенсационный пакет включена поддержка управления активами модернизации верфи, обучение управленческих кадров, тренажерный центр, развитие программ обучения в военных учебных заведениях и т.д.

Разработанные Fincantieri корабли PPA представляют собой многоцелевые суда, предназначенные для выполнения широкого спектра задач, включая проведение боевых операций, патрулирование, поисково-спасательные работы и защита гражданского населения. Конфигурация Light Plus адаптирована для борьбы с воздушными и надводными целями.