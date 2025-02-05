В Госдуме считают наивным ожидать от Трампа прекращения конфликта на Украине

Первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов отметил, что история не раз показывала и доказывала, что западный мир никогда не хотел добра для России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки не устоят ни перед чем в попытках поставить как можно больше дорогостоящего оружия и военной техники в Европу и на Украину. Рассчитывать на то, что эта стратегия поменяется при президенте США Дональде Трампе, - наивно, считает первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Прозвучало, что приостановили поставки. Может быть, скажем так, это сделано для того, чтобы выглядеть "голубем" перед всем цивилизованным человечеством. Но все равно лобби ОПК в США существует. И для того, чтобы поставлять дорогостоящее оборудования в страны Европы и на ту же Украину, они не устоят ни перед чем. В том числе и президента подомнут, потому что это многомиллиардные контракты на переоснащение вооруженных сил стран НАТО, Европейского союза, других стран, которые находятся под влиянием США", - сказал ТАСС Красов, комментируя сообщение агентства Reuters о якобы возобновлении поставок оружия и военной техники Украине.

По его словам, история не раз показывала и доказывала, что западный мир никогда не хотел добра для России. "И наивно будет надеяться, что, как Трамп говорил, в течение месяца он прекратит войну. Нет, он будет продолжать американскую политику, которая сейчас нацелена на попытки нанести ущерб РФ и упрочить свое доминирование над европейским континентом. А где-то, скажем так, и экономически подорвать тот же европейский континент, чтобы усилить зависимость европейских стран от США", - подчеркнул Красов.

Он отметил, что США сегодня действуют не только против России, но и против Европы. Так, напомнил он, европейские страны "под давлением США отказались от дешевых энергоресурсов из России, от нефти и природного газа". Кроме того, многие предприятия, которые, например, влияли на рост экономики Германии, "либо испытывают очень сильные трудности, либо закрылись", добавил Красов.

Так, уверен он, "надеяться на заморскую страну или страны - вассалы США, очень недальновидно". "Потому что нет никаких договоренностей, что они не будут продолжать подбрасывать дровишек в виде вооружения, военной техники в полыхающий костер на Украине. <…> Нужно надеяться на свои силы. Президент определил задачи - денацификация и демилитаризации Украины. Вот эти вот задачи наши вооруженные силы шаг за шагом выполняют, продвигаясь на различных участках фронта, боевых действий, освобождая русские земли от той же коричневой чумы, от которой освобождали наши героические предки 80 лет назад", - подчеркнул Красов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что США приостанавливали поставки оружия и военной техники Украине, однако возобновили их. По информации агентства, ведутся споры о конкретных объемах - при том, что прежде новая американская администрация рассматривала возможность полного прекращения поставок.