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Военное обозрение

Служить до почтенной старости: Бельгия повышает пенсионный возраст военных

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Источник изображения: topwar.ru

Бельгийские власти намерены предпринять ряд мер, направленных на укрепление военной мощи страны: повысить оборонные расходы до 2% ВВП, увеличить численность военнослужащих с 26 тыс. чел. в 2021 году до 29,1 тыс. в 2030 году, сформировать «улучшенный, сильный и быстро развертываемый боевой резерв с качественным оборудованием» и подразделения территориальной обороны, отвечающие за защиту наиболее важных объектов.

Как указывается в правительстве, создание резерва позволит бельгийской армии иметь в своем распоряжении молодежь. При этом кадровому составу войск придётся служить до почтенной старости, так как предусматривается постепенное повышение пенсионного возраста военнослужащих с 56 до 67 лет, как и для всего трудоспособного населения.

Это решение может снизить привлекательность карьеры в армии, так как при более низкой заработной плате, чем в гражданском секторе, и тяготах и лишениях, характерных для военной службы, ранний выход на пенсию больше не является стимулом

- отмечается в местном издании VRT NWS.

Минобороны страны безуспешно сопротивлялось этой инициативе, указывая, что повышение пенсионного возраста нанесет серьезный ущерб омоложению кадров и при этом не приведёт к экономии средств, так как «старослужащие» имеют большой стаж работы и соответственно более высокую зарплату, в связи с чем дополнительные расходы составят €2 млрд.

Кроме того, возрастные военнослужащие болеют несколько чаще и имеют право на длительный отпуск, что вызовет еще больший перерасход финансов.

Мы уже видим, что более ста военных подали в отставку, чтобы сохранить свои нынешние пенсионные права

- поясняют в военном ведомстве.

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Бельгия
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