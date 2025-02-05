"Адмиралтейские верфи" модернизируют судозавод и глубоководную достроечную набережную

Санкт-Петербург. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Проект нового участка глубоководной достроечной набережной АО "Адмиралтейские верфи" (Петербург) получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Работы пройдут в Адмиралтейском районе Петербурга, на месте слияния реки Фонтанки с Большой Невой в муниципальном округе Коломна. Реконструкция судостроительного завода охватит территорию площадью 21,8 тыс. кв. м. Из них 4,4 тыс. кв. м - это участок модернизации глубоководной достроечной набережной, где проходит сборка на плаву крупных блоков и конструкций строящихся судов.

Застройщиком выступает сам судозавод, проектную документацию подготовило АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС", Петербург)

Реконструкция территории завода пройдет в три этапа. Проектные решения первого из них включают строительство новых секций достроечной набережной. Их общая длина составит 275 м, а максимальная отметка дна - 12 м, что позволит осуществлять сборку современных крупнотоннажных судов на выходе в акваторию Большой Невы. Здесь также будет создан искусственный земельный участок площадью 700 кв. м.

На втором этапе планируется завершить строительство еще ряда секций глубоководной достроечной набережной общей длиной 295 м. На третьем - разместить площадку для стапельной сборки судов.