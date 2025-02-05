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Интерфакс-АВН

"Адмиралтейские верфи" модернизируют судозавод и глубоководную достроечную набережную

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Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404) выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022
Построенная на АО "Адмиралтейские верфи" ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404) выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.05.2022.
Источник изображения: АО "Адмиралтейские верфи"

Санкт-Петербург. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Проект нового участка глубоководной достроечной набережной АО "Адмиралтейские верфи" (Петербург) получил положительное заключение Главгосэкспертизы РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

Работы пройдут в Адмиралтейском районе Петербурга, на месте слияния реки Фонтанки с Большой Невой в муниципальном округе Коломна. Реконструкция судостроительного завода охватит территорию площадью 21,8 тыс. кв. м. Из них 4,4 тыс. кв. м - это участок модернизации глубоководной достроечной набережной, где проходит сборка на плаву крупных блоков и конструкций строящихся судов.

Застройщиком выступает сам судозавод, проектную документацию подготовило АО "Центр технологии судостроения и судоремонта" (АО "ЦТСС", Петербург)

Реконструкция территории завода пройдет в три этапа. Проектные решения первого из них включают строительство новых секций достроечной набережной. Их общая длина составит 275 м, а максимальная отметка дна - 12 м, что позволит осуществлять сборку современных крупнотоннажных судов на выходе в акваторию Большой Невы. Здесь также будет создан искусственный земельный участок площадью 700 кв. м.

На втором этапе планируется завершить строительство еще ряда секций глубоководной достроечной набережной общей длиной 295 м. На третьем - разместить площадку для стапельной сборки судов.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
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