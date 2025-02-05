Войти
Военное обозрение

СМИ США: на всякий случай Иран изучает методы ускоренного создания ядерной бомбы

487
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На всякий случай Иран изучает относительно простые методы ускоренного создания ядерной бомбы. Руководство Исламской Республики не обязательно пойдет таким путем, но при определенных обстоятельствах способно предпринять подобные действия.

Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на нескольких бывших и действующих чиновников.

СМИ США утверждает, что при прежней американской администрации разведка страны получила тревожную информацию, которая позже была передана новым хозяевам Белого Дома. Полученные данные свидетельствуют, что иранские ученые способны создать ядерное оружие не за один или два года, как считалось, а всего лишь за несколько месяцев.

Пока что Тегеран не дал распоряжения начать такие работы, но у него, считают американские журналисты, есть причины сделать это в ближайшее время. Дело в том, что за последние несколько месяцев позиции Ирана на Ближнем Востоке существенно ослабли. Антиизраильские вооруженные формирования, поддерживаемые Тегераном, понесли серьезные потери. Кроме того, Сирией больше не руководит правительство, лояльное по отношению к иранцам. Эти обстоятельства вполне способны навести руководство Исламской Республики на мысль о необходимости ядерного сдерживания своих противников.

Американские чиновники в беседе с журналистами NYT заявили, что Иран располагает ноу-хау для создания атомной бомбы старого образца. Это можно сделать гораздо быстрее, чем используя те более сложные конструкции, которые Тегеран рассматривал в прошлом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Сирия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 17:11
  • 352
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 05.02 15:23
  • 6
В России допустили оснащение Су-57 «Кинжалом»
  • 05.02 15:14
  • 2
Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)
  • 05.02 14:49
  • 2
Генконструктор рассказал о модернизации «Ониксов»
  • 05.02 13:35
  • 7456
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.02 12:00
  • 2
Military Times: Победа Залужного на выборах приведёт к «тотальной» войне с Россией, но уже с учётом ошибок Зеленского
  • 05.02 10:24
  • 1
Ограничен, но годен: с какими болезнями предложили брать в армию
  • 05.02 02:17
  • 0
Европа готовится к войне. Но к какой?
  • 05.02 01:35
  • 1
На китайской космической станции изготовили ракетное топливо и кислород с помощью искусственного фотосинтеза
  • 05.02 00:20
  • 2
Ответ на "Новый "Искандер-1000" может похвастаться удвоенной дальностью и большей точностью (Military Watch Magazine, США)"
  • 04.02 17:45
  • 0
НАТО осваивает север Норвегии
  • 04.02 10:16
  • 3
Война беспилотников: опубликованы кадры, на которых российский FPV-дрон успешно атакует БПЛА-ретранслятор ВСУ
  • 04.02 06:41
  • 1
Ответ на "Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования"
  • 04.02 01:54
  • 1
Германия рассматривает возможность закупки КР "Томагавк" наземного базирования
  • 03.02 18:45
  • 1
Амбициозная Польша