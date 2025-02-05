СМИ США: на всякий случай Иран изучает методы ускоренного создания ядерной бомбы

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На всякий случай Иран изучает относительно простые методы ускоренного создания ядерной бомбы. Руководство Исламской Республики не обязательно пойдет таким путем, но при определенных обстоятельствах способно предпринять подобные действия.

Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на нескольких бывших и действующих чиновников.

СМИ США утверждает, что при прежней американской администрации разведка страны получила тревожную информацию, которая позже была передана новым хозяевам Белого Дома. Полученные данные свидетельствуют, что иранские ученые способны создать ядерное оружие не за один или два года, как считалось, а всего лишь за несколько месяцев.

Пока что Тегеран не дал распоряжения начать такие работы, но у него, считают американские журналисты, есть причины сделать это в ближайшее время. Дело в том, что за последние несколько месяцев позиции Ирана на Ближнем Востоке существенно ослабли. Антиизраильские вооруженные формирования, поддерживаемые Тегераном, понесли серьезные потери. Кроме того, Сирией больше не руководит правительство, лояльное по отношению к иранцам. Эти обстоятельства вполне способны навести руководство Исламской Республики на мысль о необходимости ядерного сдерживания своих противников.

Американские чиновники в беседе с журналистами NYT заявили, что Иран располагает ноу-хау для создания атомной бомбы старого образца. Это можно сделать гораздо быстрее, чем используя те более сложные конструкции, которые Тегеран рассматривал в прошлом.