Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries претендуют на постройку эсминцев KDDX для ВМС Республики Корея

ЦАМТО, 4 февраля. Южнокорейские судостроительные компании Hanwha Ocean Co. и HD Hyundai Heavy Industries Co. включены в "короткий список" кандидатов на реализацию проекта создания эсминца следующего поколения для ВМС Республики Корея.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики, после консультаций с профильными структурами (Агентство программ оборонных закупок, командование ВМС, оборонный научно-исследовательский институт, Агентство оценки качества оборонной продукции), эти компании были выбраны кандидатами на осуществление проекта KDDX (Korea Destroyer Next Generation), потенциальная стоимость которого оценивается в 7,8 трлн. вон (5,3 млрд. долл.). Программа направлена на строительство шести боевых кораблей с широким использованием национальных технологий.

KDDX станет первым эсминцем, полностью построенным с использованием национальных технологий: от корпуса до боевой системы, включая современные многофункциональные РЛС и системы вооружения. Ожидается, что новые эскадренные миноносцы класса 6000 т будут оснащены системой управления оружием, аналогичной американской "Иджис", и в перспективе станут стратегическим активом ВМС Республики Корея, наряду с принятыми на вооружение эсминцами класса "Седжонг Деуонг" (KDX-3).

Согласно заявлению Министерства торговли, промышленности и энергетики Республики Корея, победителя конкурса определит Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея. Ожидается, что это произойдет уже в марте.