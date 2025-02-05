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РИА Новости

"Калашников" отгрузил первую партию новых АК-12

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Автоматы Калашникова АК-12
Автоматы Калашникова АК-12.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

"Калашников" отгрузил первую партию усовершенствованных автоматов АК-12

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Калашников" отгрузил первую в текущем году партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года, сообщил концерн в своем Telegram-канале.

"АО "Концерн "Калашников" отгрузило в январе первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года по государственным контрактам на 2025 год в адрес заказчика", - говорится в сообщении концерна.

Так как АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, объемы его выпуска ежегодно остаются на высоком уровне, отмечают в "Калашникове".

"Калашников" "не только раньше срока выполняет свои контрактные обязательства, но и постоянно улучшает выпускаемую продукцию, от качества которой зависит жизнь военнослужащих", подчеркнул генеральный директор концерна Алан Лушников.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
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