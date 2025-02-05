"Калашников" отгрузил первую партию новых АК-12

"Калашников" отгрузил первую партию усовершенствованных автоматов АК-12

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Калашников" отгрузил первую в текущем году партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года, сообщил концерн в своем Telegram-канале.

"АО "Концерн "Калашников" отгрузило в январе первую партию усовершенствованных автоматов АК-12 образца 2023 года по государственным контрактам на 2025 год в адрес заказчика", - говорится в сообщении концерна.

Так как АК-12 является основным индивидуальным автоматическим оружием военнослужащих Вооруженных сил РФ, объемы его выпуска ежегодно остаются на высоком уровне, отмечают в "Калашникове".

"Калашников" "не только раньше срока выполняет свои контрактные обязательства, но и постоянно улучшает выпускаемую продукцию, от качества которой зависит жизнь военнослужащих", подчеркнул генеральный директор концерна Алан Лушников.